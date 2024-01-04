«Гардемарины», поддержка СВО, отсутствие ролей: где сейчас Дмитрий Харатьян

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Актер Дмитрий Харатьян на премьере фильма «Гардемарины 1787. Война»

Народный артист России Дмитрий Харатьян в последние годы стал реже появляться на экранах. Что известно о его жизни, карьере и отношении к российскому кино?

Что Харатьян сказал о фильме «Вызов»

Харатьян назвал картину Клима Шипенко «Вызов» достижением отечественной индустрии кино. По его словам, первый фильм, снятый в космосе, поднял престиж России в мире.

«„Вызов“, конечно же, очень мощное кино, сильное. Первые в космосе — это, конечно, круто. Это действительно огромное достижение, тем более в то время, когда идет очень серьезная борьба за изменение всего мира. Кино, где наши артист и режиссер стали первыми в космосе, — это действительно гордость за Отечество и за нас, за все наше», — заявил актер в интервью 5-tv.ru, отметив, что горд за картину.

Среди детского кино Харатьян выделил картину «Последний богатырь» и ее продолжение. Также ему понравились фильмы «Артек. Большое путешествие» и «Звезды мне укажут путь». Артист очень рад, что семейного отечественного кино становится все больше.

По мнению Харатьяна, сейчас идет борьба за «выживание всего русского», в том числе культуры и искусства. Артист уверен, что в настоящий момент люди особенно сильно чувствуют, как эти вещи важны и дороги.

Чем сейчас занимается Дмитрий Харатьян

В 2023 году с Дмитрием Харатьяном на экраны вышли ленты «Гардемарины 1787. Мир», «Гардемарины 1787. Война» и сериал «Мастодонт». Также артист получил роль в театральной постановке.

Харатьян отметил, что сейчас его нечасто приглашают на съемки в кино, но это нельзя назвать забвением. Отсутствие интереса со стороны режиссеров он связывает с возрастом.

«Не так много предложений, и это закономерно: с возрастом их больше не становится. А то, что предлагается, во многом отсеивается — у меня есть некая планка, ниже которой я опускаться не стану», — объяснял Харатьян.

С августа Харатьян ведет передачу «Наши» — проект о жителях Донбасса и их историях. Осенью артист принимал участие в съемках шоу «Дуэты», был членом жюри конкурса «Женщина-герой».

В декабре у Харатьяна состоялся концерт в Москве. Во время творческого вечера он исполнил песни из фильмов, а также композиции поэтов Булата Окуджавы, Владимира Высоцкого, Александры Пахмутовой и других авторов. Артист появился и в новогоднюю ночь на одном из «голубых огоньков».

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Актер Михаил Мамаев, актер Александр Домогаров и актер Дмитрий Харатьян на премьере фильма «Гардемарины 1787. Война»

Как Дмитрий Харатьян относится к спецоперации

Харатьян с начала СВО посещал российских военных в госпиталях и ездил в Херсон. По словам артиста, он пел там те же песни, что и на других концертах, а именно хиты Олега Газманова и Игоря Матвиенко, а также композицию «Не вешать нос, гардемарины!».

«Сейчас на передовой наши воины сражаются за мир, русский мир, за Родину, свою семью, детей, будущее этих детей», — говорил Харатьян в одном из интервью.

Актер принимал участие в митинг-концерте в «Лужниках», который проходил под лозунгом «Слава защитникам Отечества». За участие в концерте в Херсоне, посвященном Дню флага России, Харатьян был внесен в санкционные списки Украины, Латвии и Канады. Несмотря на это, артист подчеркивал, что никогда не стоял перед выбором, на какой стороне оставаться.

«У меня никакого выбора не было. Потому что есть флаг, есть гимн, есть присяга, есть мои соотечественники, мои сограждане — воины, которые сражаются и отдают жизни за это. За Родину, за флаг, за гимн, за людей, за наше будущее. Какие еще могут быть у меня сомнения?» — заявил Харатьян.

Где сейчас Дмитрий Харатьян, его дети и жена

После начала СВО актер остался в Москве и подчеркнул, что не задумывается об эмиграции. Харатьян также рассказал, что не намерен «отмазывать» сына Ивана, окончившего в прошлом году ВГИК по классу режиссуры, от мобилизации.

«Он не служил, и в военном билете у него указано 999. Сын не получил повестку, но если получит, то пойдет. А что? И дело даже не в папе — правильном государственнике, а в нем самом», — сказал Харатьян в YouTube-шоу «Эмпатия Манучи».

У актера также есть дочь Александра. Девушка длительное время живет и работает в Швеции. Александра является сотрудником службы адаптации к проживанию в стране для русскоязычных. По словам Харатьяна, после начала спецоперации наследница столкнулась с критикой, в том числе из-за русской фамилии.

«Существует ярко выраженная русофобия. Но она держит, как понимаю, некий нейтралитет. Потому что ей там надо жить. Она уже гражданка Евросоюза», — делился артист в одном из интервью.

Харатьян больше 20 лет счастлив в браке с Мариной Майко. Вместе с супругой актер вел концерт в Муроме, посвященный Дню любви, семьи и верности.

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