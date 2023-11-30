Дочь в Швеции, мобилизация сына, Херсон: где сейчас актер Дмитрий Харатьян

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Харатьян

Народный артист России Дмитрий Харатьян в последние годы стал реже сниматься в кино. Актер больше времени уделяет телепроектам и личным концертам. Что известно о его жизни и карьере?

Чем сейчас занимается Дмитрий Харатьян

В текущем году с Дмитрием Харатьяном на экраны вышли ленты «Гардемарины 1787. Мир», «Гардемарины 1787. Война» и сериал «Мастодонт». Также артист получил роль в театральной постановке.

«Гарик Сукачев предложил мне роль в театре „Современник“, скоро состоится премьера спектакля „Сашашишин“, я там играю отца», — рассказал он порталу LiteKP.

Харатьян отметил, что сейчас его нечасто приглашают на съемки в кино. Отсутствие интереса со стороны режиссеров он связывает с возрастом.

«Не так много предложений, и это закономерно: с возрастом их больше не становится. А то, что предлагается, во многом отсеивается — у меня есть некая планка, ниже которой я опускаться не стану. Где-то мелькнуть, засветиться, сняться ради того, чтобы сняться, — это точно не моя цель», — объяснил актер.

С августа Харатьян является ведущим телепередачи «Наши». Это проект о людях, которые жили в Донбассе после событий 2014 года, и их историях. На днях он также принял участие в съемках третьего сезона шоу «Дуэты», был членом жюри конкурса «Женщина-герой», участницы которого — жены, сестры, дочери и матери участников спецоперации.

В декабре у Харатьяна запланирован концерт в Москве. В его репертуаре — песни из фильмов, а также композиции поэтов Булата Окуджавы, Владимира Высоцкого, Александры Пахмутовой и других авторов. Также артист задействован в съемках новогоднего «Голубого огонька».

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Дмитрий Харатьян

Как Дмитрий Харатьян относится к спецоперации

Дмитрий Харатьян с начала СВО посещал российских военных в госпиталях, принимал участие в митинг-концерте в «Лужниках», который проходил под лозунгом «Слава защитникам Отечества», и участвовал в концерте в Херсоне, посвященном Дню флага России, за что был внесен в санкционные списки Украины, Латвии и Канады.

Артист считает, что сейчас идет исторический процесс передела мира. По его словам, он никогда не стоял перед выбором, на какой стороне оставаться.

«У меня никакого выбора не было. Потому что есть флаг, есть гимн, есть присяга, есть мои соотечественники, мои сограждане — воины, которые сражаются и отдают жизни за это. За Родину, за флаг, за гимн, за людей, за наше будущее. Какие еще могут быть у меня сомнения?» — заявил он KP.RU.

Где живет Дмитрий Харатьян и его дети

Дмитрий Харатьян после начала СВО остался в Москве и заверил, что не задумывается об эмиграции. Артист также рассказал, что не намерен «отмазывать» сына Ивана от мобилизации, если тот под нее подпадет.

«Он не служил, и в военном билете у него указано 999. Сын не получил повестку, но если получит, то пойдет. А что? И дело даже не в папе — правильном государственнике, а в нем самом. Он придерживается тех же взглядов и считает, что если нужно выполнить долг, то пойдет. Я не собираюсь его отмазывать», — сказал Харатьян в YouTube-шоу «Эмпатия Манучи».

У актера также есть дочь Александра, которая длительное время живет в Швеции и работает там в службе адаптации к проживанию в стране для русскоязычных. По словам артиста, после начала спецоперации наследница столкнулась с критикой, в том числе из-за русской фамилии.

«Существует ярко выраженная русофобия. Но она держит, как понимаю, некий нейтралитет. Потому что ей там надо жить. Она уже гражданка Евросоюза», — рассказал он в передаче «Жизнь и судьба».

Читайте также:

Нижнее белье, поддержка СВО, Баку: как сейчас живет певица Анна Семенович

Певец SHAMAN: последние новости, скандалы, слухи, заявление о Мизулиной

Любовь Успенская рассказала о пьяном выступлении на корпоративе в Барвихе