«Забыть ту боль я не в силах»: составлен список звезд, простивших измену

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/Global Look Press

Наташа Королева, Сергей Глушко, Оксана Самойлова, Джиган

Звездные пары стараются поддерживать имидж образцовых семей, однако и они сталкивались с такой поворотной ситуацией, как измена. Почему российские селебрити прощали своих супругов, как они сохранили брак?

Что известно об измене Тарзана Наташе Королевой

Супруг певицы Наташи Королевой бодибилдер Сергей Глушко, известный как Тарзан, сам признавался в неверности супруге. Изначально ему приписывали романы с партнершами по сцене, но в сентябре 2020 года артистка рассказала, что семейный коттедж ограбили девушки, пришедшие в гости к супругу в ее отсутствие. Через несколько дней одна из подозреваемых заявила, что беременна от Тарзана, но повторный тест оказался отрицательным.

Вскоре Глушко признался в измене. Он сказал, что в свои 50 лет является мужиком на «200%» и просто поддался флирту со стороны девушек, которые «ввели его в состояние полного неадеквата».

«Меня развели, я повелся, но любовь у меня одна — это женщина, которая дана мне Богом. Это было сделано намеренно. Эти сущности, грубо говоря, склеили меня», — признался Тарзан.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Наташа Королёва

Мужчина раскаивался в своем поступке, поэтому Королева его простила. Кроме того, она назвала супруга «взрослым ребенком».

«Я не считаю, что это измена. Я считаю, что это подстава. Это разные вещи. Раскрутить любого нормального чувака проблем нет — через голые фотографии и нежные эсэмэски», — объяснила свою позицию певица.

Простила ли Оксана Самойлова измену Джигана

В 2020 году россияне следили за драмой, развернувшейся в многодетной семье рэпера Джигана и модели Оксаны Самойловой. После рождения сына, по признанию музыканта, он «слетел с катушек» и начал употреблять наркотики. Об этом он рассказывал в шоу «Что будет дальше?» в июле 2020 года. Кроме того, СМИ подозревали рэпера в неверности, а затем об этом рассказала Самойлова.

«Я просто жила и верила ему, он говорил такие вещи, клялся здоровьем наших детей, умолял не верить в сплетни и слухи, клялся, что любит только меня и [что] никогда не изменял. Столько всего говорил, и я верила», — написала Самойлова в соцсетях.

Пара до сих пор не развелась. Самойлова говорила, что не простила мужа, но решила сохранить брак ради детей. Рэпер в свою очередь старается вести себя как примерный отец и семьянин.

«Для меня это (развод. — NEWS.ru) было бы лучшим решением, и я была к нему готова, но на другой чаше весов четверо детей, которые бы пострадали. Может быть, для одного ребенка или двух можно было бы как-то смягчить удар, но для четверых. <...> Я бы не смогла, меня бы просто не хватило!» — приводит StarHit слова Самойловой.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Джиган с семьей

Правда ли, что Нюше изменил муж

В 2017 году певица Нюша вышла замуж за советника президента Международной федерации студенческого спорта Игоря Сивова. В 2022 году звезда рассказала, что в их паре произошла измена, не уточнив, кто оступился. Поклонники сразу же заподозрили в неверности Сивова, поскольку в 2021 году Нюша была беременна вторым ребенком.

«Я бы не хотела погружаться в подробности, как в некое грязное белье, этой ситуации. Но я считаю, что важно об этом говорить, а не оставлять эти темы за дверью, потому что это происходит в жизни миллионов людей», — рассказывала Нюша в интервью «Света вокруг света».

Пара, по их собственному признанию, на своем примере хотела показать, что «есть вещи в жизни, которые можно принимать по-другому: не разрывать, не посылать, а посмотреть, о чем эта ситуация».

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певица Нюша

Почему Анжелика Варум не ушла от Леонида Агутина

Певица Анжелика Варум вместе с музыкантом Леонидом Агутиным с 1997 года. В 2011 году над счастливым браком нависла угроза: во время фестиваля в Юрмале исполнителя застукали в отеле с другой девушкой, писал StarHit. Несмотря на это, Варум решила сохранить брак.

«Когда вы будете в отношениях лет 10–15, вы почувствуете, что ваше отношение к человеку, который находится рядом с вами, меняется. <...> Обижаться бессмысленно, можно понять и простить, а можно понять и не простить. Это ваш выбор. Честно, простить получается», — высказалась Варум, признавшись, что не смогла бы уйти от Агутина.

Позднее артист говорил, что это было временным помешательством.

«На каких-то несколько минут крыша моя съехала», — говорил он в шоу «Личные связи».

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Анжелика Варум и Леонид Агутин

Правда ли, что Михаил Боярский изменил жене

Народная артистка России Лариса Луппиан призналась, что очень сильно переживала из-за образа жизни супруга — актера Михаила Боярского. По ее словам, он нанес ей серьезную душевную травму, но делает вид, что не помнит о неверности супруге.

«Наверное, он просто не помнит или делает вид, что не помнит. Ему так удобнее считать и говорить. Я помню все до мельчайших подробностей в наших отношениях. Забыть ту боль, которую он причинил, я не в силах», — высказалась Луппиан, добавив, что простила мужа.

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