Киркоров без «Песни», сын Жукова, пророчества Мессинга: что будет дальше

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Концерт «Песня года» на федеральном телевидении прошел без Филиппа Киркорова и Лолиты Милявской, Сергей Жуков рассекретил имя новорожденного сына, ученица Вольфа Мессинга Ольга Мигунова рассказала, чем закончатся межгосударственные конфликты в 2024 году — эти новости стали самыми обсуждаемыми в СМИ и социальных сетях. Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Как смонтировали для ТВ-эфира концерт «Песня года» без Киркорова и Лолиты

Народного артиста России Филиппа Киркорова и певицу Лолиту Милявскую вырезали из телевизионной версии фестиваля «Песня года». В эфир не попали песни тех, кто подвергся критике после участия в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой. Помимо Киркорова и Лолиты среди таковых оказались и Анна Асти. Также не показали выступление Михаила Шуфутинского, исполнившего дуэтом с Киркоровым песню «Жара Дубая». Кроме того, в телеэфире не оказалось песни Александра Реввы. Как пишет издание, номер «Песня остается с человеком» в исполнении 10 артистов смонтировали так, чтобы Ревва не попал в кадр.

При этом в телевизионную версию «Песни года» вошло выступление Димы Билана, исполнившего композицию «Острой бритвой». Ранее Билана не стали вырезать и из новогодних шоу, в том числе его можно было увидеть на Первом канале. Ему, как и Лолите с Киркоровым, после похода в клуб «Мутабор» пришлось записывать видео с извинениями.

Киркоров во время празднования Нового года в своем особняке произнес тост, заявив, что лично он и его друзья запомнят 2023-й только с позитивной стороны. При этом артист добавил, что люди быстро привыкают к хорошему, но когда их «опускают с небес на землю», начинают ценить элементарные вещи, которые до этого не замечали.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Филипп Киркоров, Лолита Милявская

Также в телеверсии не появилось выступлении ведущей Леры Кудрявцевой и ее коллеги и подруги Кати Гордон. С недавних пор они вместе записывают треки, называясь дуэтом «ЗаVисть». Несмотря на аплодисменты, в эфире «Песни года» дуэтная композиция не прозвучала. Кудрявцева в двух частях телефестиваля появилась только в качестве ведущей.

После выступления дуэта певец и соведущий Кудрявцевой Сергей Лазарев активно подшучивал над артисткой и уверял ее, что она поет «приблизительно одинаково с Бузовой».

«Ты же понимаешь, что вот этого я тебе никогда не прощу», — обидчиво сказала Кудрявцева.

«Лерка, ну это же правда. <...> На правду не обижаются!» — ответил ей Лазарев.

Журналисты предположили, что песню «Дамы за 30» вырезали из-за «излишней активности Кати Гордон в социальных сетях». Сама Кудрявцева исчезновение из эфира дебютной композиции комментировать не стала.

Содержательно прокомментировал песни с концерта композитор Юрий Лоза перечислил в своем блоге в Facebook (деятельность в РФ запрещена). В том числе он раскритиковал тексты песен Николая Баскова, Димы Билана, Ларисы Долиной, Кристины Орбакайте и других участников «Песни года». По словам артиста, изучение композиций коллег стало его новым развлечением в новогодние праздники. Лоза предположил, что многие исполнители не понимают смысла собственных песен.

«Я нашел себе новое развлечение — параллельно читать в интернете тексты, которые звучали два дня подряд на „Песне года“. Для любого человека, знакомого с русским языком и литературой, это вполне сойдет за юмор. Вот только неясно — а как певцы и певуньи намереваются убедить своих поклонников, что понимают смысл, когда поют вот это... Теперь, к сожалению, это стало нормой», — подчеркнул музыкант.

В качестве примера Лоза перечислил строки из песен Баскова «А сердце было камень. Чиркнули спичку в пламя», Билана «Через день я живу на распятье», Орбакайте «Мы поверили в глаза — по-другому, мол, нельзя», Сергея Лазарева «Не лги про чистую любовь... Она не дарит счастья с плеч», Mia Boyka «Вижу красные глаза. Таю будто в облаках медленно я в твоих руках», Долиной «Твое лицо мне снится, опять проплывая мимо».

Ранее Лоза заявил, что российские зрители не будут смотреть новогодние программы в этом году, потому что не ждут от телевидения ничего хорошего. По его словам, времена, когда каждый «Новогодний огонек» дарил «хорошие новые песни, а киношники представляли хорошие новые фильмы, давно в прошлом».

Как Сергей Жуков назвал своего сына

47-летний лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков впервые сообщил имя младшего сына, который родился 7 декабря 2023 года. Мальчика назвали Эваном. В своем блоге в Instagram (деятельность в РФ запрещена) исполнитель поделился новогодними снимками с женой Региной Бурд и четырьмя детьми — Никой, Энджелом, Мироном и новорожденным сыном. На одежде ребенка было написано: «Первое Рождество Эвана, 2023».

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru Сергей Жуков с семьёй

«Алло-алло! Проверка связи! Все живы, здоровы? Как Новый год встретили, рассказывайте. Мы вот семьей, как всегда. Но впервые в расширенном составе. В меню, кроме шампанского, теперь было и грудное молоко», — поделился Жуков.

Ранее Жуков сообщил о рождении пятого ребенка. 7 декабря у лидера группы «Руки Вверх!» и его супруги Регины Бурд родился сын. По этому поводу артист опубликовал селфи в медицинском костюме с наклейкой на груди «У меня родился сын». Лицо новорожденного Жуков не показал.

О беременности жены Жукова стало известно в сентябре. Об этом исполнитель заявил на фестивале «Новый сезон» в Сочи, где появился с 37-летней супругой.

Артист был дважды женат. В первом браке с Еленой Добындо у него родилась дочь Александра, которой в этом году исполнится 23 года. Девушка с шести лет живет в Чикаго, а сейчас, по словам звездного отца, занимается психологией и помогает больным детям.

«Саша — необычный человек. Она пошла по стопам мамы, увлеклась психологией. Мне безумно приятно, что она пошла работать с особенными детками. Все летние месяцы она проводит в американских лагерях с детьми. <...> Она намерена идти дальше и повышать квалификацию. Дочь сохранила доброе сердце, хотя дети часто черствеют после таких отношений родителей», — делился артист в интервью каналу «Ваша Наташа».

Жуков признавался, что после развода с Добындо тяжело переживал разлуку с дочерью и столкнулся с депрессией. Артист рассказывал, что прикладывал немало усилий, чтобы как можно чаще приезжать к Александре.

В 2007 году Жуков женился на солистке группы «Сливки» Регине Бурд. Ради артиста певица оставила карьеру и посвятила себя семье. В браке с ней у Жукова родилось четверо детей. Таким образом, сын Эван стал пятым ребенком певца.

15-летняя Ника в 2023 году дебютировала в кинопроекте отца. Она сыграла главную роль в сериале «Плакса» и исполнила в нем несколько песен. Жуков был рад, что девочка пошла по его стопам.

О чем предупредила ученица Мессинга

Заслуженная артистка, гипнотизер Ольга Мигунова, биография которой легла в основу известного сериала «Ученица Мессинга», рассказала NEWS.ru, что знаменитый советский гипнотизер Вольф Мессинг тоже сделал предсказания для России на 2023–2024 годы. По словам Мигуновой, в противостоянии с Западом Россию ждет победа, а также ожидается, что в ходе противостояния появится новая валюта.

«Мессинг говорил, что в течение 2023 года границы России будут расширены, Крым вернется обратно, начнется война с соседней страной, из которой Россия выйдет победителем, также появится собственная валюта. Война приведет к созданию новой валюты, и также будет активно использоваться юань», — сказала Мигунова.

Мигунова утверждает, что, согласно предсказаниям Мессинга, грядет объединение государств — это будет не Советский Союз, а объединения суверенных стран.

Мессинг также предсказывал, что в 2024 году на Земле появится новый мировой лидер со своей философией, которая получит широкое распространение и спасет человечество. С помощью мудрости и разума он «сотрет различия между людьми, объединит целые страны и прекратит войны».

Но, несмотря на усилия этого лидера, риск третьей мировой войны все равно будет высоким. Если она начнется, Россия сыграет в ней важную роль. Согласно предсказаниям советского экстрасенса, боевые действия начнутся в Китае, который ударит ядерным оружием по Тайваню и Японии. Мессинг предрекал, что против действий Пекина выступит Москва, которая и станет главным врагом КНР в этой войне.

Мигунова рассказала, что Мессинг предупреждал, что ей стоит боятся цифры шесть. В доказательство она рассказала, что в итоге ее отец умер в возрасте 46 лет, а брат — в возрасте 26 лет. Сама Мигунова зарекалась, что не будет делать людям предсказаний, чтобы те могли спокойно жить свою жизнь. Но во время съемок «Ученица Мессинга» нарушила это правило.

Мигунова предсказала белорусской актрисе Татьяне Чердынцевой, что та попадет в аварию во время съемок сериала. Чердынцева действительно попала в аварию во время съемок и перенесла серьезную операцию. Актрисе пришлось заново учиться пить и говорить. Съемки были приостановлены на несколько месяцев.

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