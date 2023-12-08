Лоза объяснил, почему в этом году зрители не будут смотреть новогодние шоу Лоза: смотреть новогодние программы — только портить себе настроение

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Юрий Лоза

Певец и композитор Юрий Лоза в своем блоге в Facebook (деятельность в РФ запрещена) сообщил, что российские зрители не будут смотреть новогодние программы в этом году, потому что не ждут от телевидения ничего хорошего. По его словам, времена, когда каждый «Новогодний огонек» дарил «хорошие новые песни, а киношники представляли хорошие новые фильмы, давно в прошлом».

Медиасистема давно изгнала из своих рядов тех, кто способен что-либо придумать, и живет за счет покупного иностранного вторсырья, соответственно, смотреть на потуги сегодняшних хозяев телевизионного вещания, неумело пытающихся создать нам веселый праздник — только портить себе настроение, — пояснил Лоза.

Ранее Лоза вспомнил о покойном юмористе Михаиле Евдокимове, которому 6 декабря могло бы исполниться 66 лет. По словам Лозы, ставший губернатором Алтайского края артист «нажил огромное количество властных врагов» и «провалил практически все свои начинания». Певец также подчеркнул, что разбившийся на машине в 2005 году Евдокимов мог бы избежать гибели, если бы ехал с положенным по статусу «сопровождением».



Лоза отметил, что Евдокимов в разговоре с ним признавался, что хочет улучшить жизнь своих земляков. Певец также подчеркнул, что нынешнее поколение зрителей не понимает шуток Евдокимова, над которыми смеялись 30 лет назад. Он также сказал, что не знает, смог бы артист удержаться в современном шоу-бизнесе, если бы остался лишь эстрадным артистом.