«Сойдет за юмор»: Лоза раскритиковал тексты участников «Песни года» Лоза назвал непонятными тексты песен Баскова, Билана и Долиной

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Юрий Лоза

Певец и композитор Юрий Лоза перечислил в своем блоге в Facebook (деятельность в РФ запрещена), по его мнению, непонятные тексты песен Николая Баскова, Димы Билана, Ларисы Долиной, Кристины Орбакайте и других участников «Песни года». По словам артиста, изучение композиций коллег стало его новым развлечением в новогодние праздники. Лоза предположил, что многие исполнители не понимают смысла собственных песен.

Я нашел себе новое развлечение — параллельно читать в интернете тексты, которые звучали два дня подряд на «Песне года». Для любого человека, знакомого с русским языком и литературой, это вполне сойдет за юмор. Вот только неясно — а как певцы и певуньи намереваются убедить своих поклонников, что понимают смысл, когда поют вот это... Теперь, к сожалению, это стало нормой, — подчеркнул музыкант.

В качестве примера Лоза перечислил строки из песен Баскова «А сердце было камень. Чиркнули спичку в пламя», Билана «Через день я живу на распятье», Орбакайте «Мы поверили в глаза — по-другому, мол, нельзя», Сергея Лазарева «Не лги про чистую любовь... Она не дарит счастья с плеч», Mia Boyka «Вижу красные глаза. Таю будто в облаках медленно я в твоих руках», Долиной «Твое лицо мне снится, опять проплывая мимо».

Ранее Лоза заявил, что российские зрители не будут смотреть новогодние программы в этом году, потому что не ждут от телевидения ничего хорошего. По его словам, времена, когда каждый «Новогодний огонек» дарил «хорошие новые песни, а киношники представляли хорошие новые фильмы, давно в прошлом».