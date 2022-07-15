«Забыть ту боль я не в силах»: жена Боярского рассказала об изменах мужа Луппиан призналась, что чуть не развелась с Боярским из-за его измен

Фото: Александр Гальперин/РИА Новости

Лариса Луппиан и Михаил Боярский

Народная артистка России Лариса Луппиан в беседе с «Экспресс-газетой» призналась, что очень сильно переживает по поводу измен мужа — актера Михаила Боярского. По ее словам, он нанес ей серьезную душевную травму, однако сам делает вид, что не помнит про измены.

Наверное, он просто не помнит или делает вид, что не помнит. Ему так удобнее считать и говорить. Я помню все до мельчайших подробностей в наших отношениях. Забыть ту боль, которую он причинил, я не в силах. Помню и свое детство, как разводились мои родители и какая для меня это была травма, — высказалась Луппиан.

Тем не менее она заявила, что простила все любовные похождения мужа. Ранее Боярский страдал от тяжелой формы панкреатита и долго боролся с диабетом. Супруга артиста призналась, что не могла бросить его в таком состоянии, хотя мысли о разводе ее посещали.

Ранее детский психолог и семейный психотерапевт Наталья Наумова назвала первый признак измены возлюбленного. По ее мнению, об этом сигнализирует момент, когда, находясь рядом, супруги перестают получать удовольствие, не доверяют друг другу, а в отношениях чувствуется много негатива.