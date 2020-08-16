«Запустила себя»: подписчики раскритиковали Самойлову за «полный» живот

https://static.news.ru/photo/766ec81a-dfd0-11ea-bbab-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/samoylovaoxana

Модель и супруга рэпера Джигана Оксана Самойлова опубликовала новое фото, на которое подписчики отреагировали критикой.

Самойлова поделилась снимком в купальнике, на котором видно, что у неё небольшой животик. Многие начали спрашивать, что произошло с фигурой модели.

Запустила себя, конечно, после всей этой ситуации, — написал один из комментаторов, имея в виду несостоявшийся развод с Джиганом.

Однако некоторые подписчики отметили, что для матери четверых детей у Самойловой отличная фигура.

Ранее NEWS.ru писал, что Джиган и Самойлова, а также их дети и родственники отдыхают в Турции. Пара, которая недавно была на грани развода, теперь тратит огромные деньги, обосновавшись на вилле одного из самых дорогих отелей турецкого побережья.

Самойлова недавно подтвердила, что её развод с рэпером не состоится. Девушка отметила, что сделала это ради четырёх наследников, которые пострадали бы. По её словам, она готовилась к бракоразводному процессу. Однако в какой-то момент у старшей дочери Ариелы начались панические атаки. После этого звезда испугалась. При этом она не собирается терпеть измены. Её отношение к супругу не изменилось. Сам Джиган признался, что теперь он официально психически больной человек. По его словам, он лечился в четырёх клиниках. В своей наркозависимости виновными он считает продавцов, которые ему «подсунули» тяжёлые наркотические вещества.