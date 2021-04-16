Агутин рассказал о публичной измене Варум

https://static.news.ru/photo/0198ab7c-9ef3-11eb-88fd-96000091f725_660.jpg Фото: agutinleonid/instagram.com

Российский певец и музыкант Леонид Агутин рассказал, как однажды чуть не развёлся со своей супругой Анжеликой Варум. Причиной стало поведение подвыпившего артиста.

Инцидент произошёл на конкурсе «Новая волна» в 2011 году в Юрмале. Тогда выпивший Агутин поцеловал неизвестную ему девушку, а кто-то из присутствующих это снял на видео, сообщил он в интервью для шоу «Личные связи» Юрия Костина.

На каких-то несколько минут крыша моя съехала, — объясняет исполнитель.

Агутин отметил, что Варум в тот момент была в гостиничном номере, и, разумеется, ей всё стало известно. По словам музыканта, на протяжении трёх дней они с женой находились в состоянии развода.

В тот год поклонники звёздной пары были уверены, что не за горами официальное расторжение брака. Однако спустя несколько дней после инцидента Варум заявила, что о расставании не может быть и речи.

С тех пор артист очень осторожно относится к разного рода публичным мероприятиям. Супруга смогла понять его ошибку и окончательно простила.

Ранее Агутин высказался о слухах о его разводе с Анжеликой Варум, с которой они женаты уже более 20 лет. По его словам, слухи об их расставании периодически возникают в течение последних 15 лет. По его мнению, люди не могут понять почему пара не расходится так долго, отсюда и слухи, писал NEWS.ru