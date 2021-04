Агутин рассказал о публичной измене Варум

Фото: agutinleonid/instagram.com

65-летняя певица Лариса Долина «обменялась любезностями» с шоуменом Михаилом Гребенщиковым на съёмках программы «Ну-ка, все вместе!». Это произошло после того, как артист раскритиковал 23-летнего Майкла Райса, который в 2018 году победил в британском шоу All Together Now. Долине не понравилось такое отношение Гребенщикова к певцу.

Мне вас жаль. От души, — заявила народная артистка. Гребенщиков тоже не остался в долгу и парировал: «А может быть, и мне вас, в некотором случае». Так артист намекнул на...