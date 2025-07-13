Путин с гордостью отметил одну деталь в разработке президентского Aurus Путин заявил, что Aurus на 100% разработан российскими автоконструкторами

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что автомобили Aurus на 100% разработаны российскими автоконструкторами. К проектированию привлекали иностранных партнеров, однако они выступали исключительно в качестве консультантов, объяснил глава государства в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

Это 100% наша машина. Наше производство, наша разработка, — подчеркнул Путин.

Президент также уточнил, что его часто сопровождают подчиненные и в поездках они обсуждают актуальные вопросы. По его словам, время в дороге можно использовать с пользой.

Удобно разговаривать, — отметил российский лидер.

Ранее президент РФ Владимир Путин рассказал, что в период работы в мэрии Санкт-Петербурга он отказался принимать американскую делегацию из-за их конфликта с российским пограничником. Встречу с представителями США, несмотря на этот инцидент, провели по протоколу. По его словам, он счел ситуацию с пограничником «абсолютно неприемлемой», поскольку подобное поведение — проявление «пренебрежения к нашему государству».