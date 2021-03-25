«Засиделись»: Агутин прокомментировал слухи о разводе с Варум

https://static.news.ru/photo/f2d9d6f8-8d61-11eb-898f-96000091f725_660.jpg Леонид Агутин Фото: vk.com/leonid_agutin

Певец Леонид Агутин высказался о слухах о его разводе с Анжеликой Варум, с которой они женаты уже более 20 лет.

По его словам, слухи об их расставании периодически возникают в течение последних 15 лет.

Ну действительно засиделись, нельзя же так долго вместе жить! Думаю, в представлении людей мы должны были протянуть лет пять и расстаться. Отсюда и слухи, — предположил артист.

Агутин также отметил, что сначала их родители тяжело реагировали на сообщения о разводе, однако позднее привыкли к подобным новостям, передаёт «Караван историй».

Как писал NEWS.ru, ранее Агутин поделился фотографией, сделанной на прогулке по лесу после празднования Нового года. На снимке запечатлён сам певец, отпустивший за праздники бороду, и его супруга, певица Анжелика Варум, которая обошлась без макияжа. Поклонники разделились на два лагеря. Одни признались, что им приятно видеть звёзд такими «простыми», другие стали советовать Агутину сбрить бороду, которая его «старит», а Варум — поярче краситься и одеваться, чтобы пара не была похожа на «дедулю с бабулей».