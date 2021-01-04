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«Слегка потрёпанные»: Агутин и Варум сфотографировались в зимнем лесу

01:48, 05 января 2021
Фото: instagram.com/avarum

Российский певец Леонид Агутин поделился фотографией, сделанной на прогулке по лесу после празднования Нового года.

На снимке запечатлён сам Агутин, отпустивший за праздники бороду, и его супруга, певица Анжелика Варум, которая обошлась без макияжа.

Слегка потрёпанные, но не побеждённые, вышли в спасительный лес, — иронично подписал снимок артист.

Поклонники разделились на два лагеря. Одни признались, что им приятно видеть звёзд такими «простыми», другие стали советовать Агутину сбрить бороду, которая его «старит», а Варум — поярче краситься и одеваться, чтобы пара не была похожа на «дедулю с бабулей».

Как писал NEWS.ru, дочь Леонида Агутина и Анжелики Варум получила гражданство Соединённых Штатов. В своей социальной сети светская львица похвасталась получением паспорта США. Известно, что девушка уже давно проживает в США. Когда-то сюда перебрались родители Варум, за ними последовала и внучка.

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