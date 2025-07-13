Украинского беженца нашли одного посреди гор Румынии

Работники спасательной службы Salvamont нашли беженца с Украины в уезде Марамуреш на севере Румынии, рассказал руководитель службы Дан Бенга в интервью агентству Agerpres. По его словам, мужчина находился один в горной местности. Бенга уточнил, что на поиски украинца у спасателей и пограничной полиции ушла целая ночь.

После целой ночи поисков горным спасателям совместно с пограничной полицией удалось вызволить гражданина Украины, — отметил он.

Руководитель службы добавил, что в ту же ночь румынские спасатели искали еще двух беженцев с Украины. Однако, исходя из координат, они находились уже за пределами страны.

Бенга также обратился к родственникам украинцев, скрывающихся от мобилизации. Он призвал их не звонить в экстренные службы, не впадать в истерику и не оказывать давление на спасателей.

Ранее украинцы, приехавшие в США после начала конфликта, начали массово покидать страну. Это произошло из-за новой жесткой миграционной политики президента Дональда Трампа. Беженцы опасаются депортации и призыва на фронт в случае возвращения на родину.