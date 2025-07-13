Магнитные бури сегодня, 13 июля: что будет завтра, мигрени, головокружение

Магнитные бури сегодня, 13 июля: что будет завтра, мигрени, головокружение

Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН оценила вероятность магнитной бури на Земле сегодня, 13 июля 2025 года. Ждать ли геомагнитных ударов, что будет завтра, как справиться с влиянием бури?

Будут ли магнитные бури 13 и 14 июля

В воскресенье, 13 июля, по прогнозу ИКИ РАН, магнитосфера Земли будет в спокойном состоянии. В течение суток Кр-индекс ожидается в районе трех единиц, между 09:00 и 12:00 мск возможен всплеск до четырех. Онлайн-график демонстрирует, что показатель находится в прогнозируемых значениях, однако подъем Кр-индекса начался на несколько часов раньше ожидаемого.

На Солнце произошли 11 вспышек — все они относятся к классу C (слабые). Индекс солнечной активности, по данным за 48 часов, составил 6,7.

«Вероятность спокойной магнитосферы составляет 29%, геомагнитных возмущений — 35%, магнитных бурь — 36%. Прогноз магнитных бурь на ближайшие 24 часа: ожидается спокойное состояние магнитного поля Земли (Kp = 3,67). Магнитные бури сейчас: магнитосфера Земли спокойная (Kp = 3,67)», — сообщается на сайте ИКИ РАН.

По данным портала my-calend, сегодня, 13 июля, ожидается геомагнитная буря силой четыре балла.

«В этот день может возникнуть головная боль, головокружение. Ограничьте физические нагрузки, избегайте стрессовых ситуаций, проводите больше времени на свежем воздухе», — добавил источник.

В понедельник, 14 июля, ожидается спокойное состояние магнитосферы Земли — Кр-индекс прогнозируется в районе двух-трех единиц. Вероятность геомагнитных возмущений составляет 30%, магнитных бурь — 26%.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Когда будет ближайшая сильная магнитная буря

Ближайшая сильная магнитная буря ожидается 22 июля, ее сила составит пять баллов, утверждает my-calend.

«В этот день возможны головные боли. Могут наблюдаться резкие перепады настроения, упадок сил, депрессия. Следите за своим психическим состоянием: избегайте эмоционального напряжения, стрессовых ситуаций», — добавил портал.

Как справиться с влиянием бури

В период геомагнитных ударов следует отказаться от алкоголя, курения и фастфуда, заявила врач-диетолог Ирина Писарева. Также, по словам медика, необходимо снизить уровень стресса.

«В этом поможет здоровый правильный сон, отказ от вредных привычек, таких как курение и алкоголь. Стоит отказаться от кофе, который также стимулирует нервную деятельность и может провоцировать различные головные боли. Необходимо просыпаться не слишком поздно и ложиться не позже 23:00», — заявила Писарева.

Метеочувствительных людей во время геомагнитных ударов преследуют усталость, головокружение, ломота в теле и мигрени, заявила врач-эндокринолог Анна Гончарова. Медик подчеркнула, что улучшить состояние помогут правильное питание и свежий воздух.

«Чтобы смягчить воздействие на организм человека, в первую очередь на сосудисто-нервную систему, постарайтесь на несколько дней уменьшить количество соли в питании. Если вам выписывали мочегонные или противоотечные препараты, обязательно их принимайте. В рацион питания лучше добавить больше свежих овощей, фруктов и ягод и периодически бывать на свежем воздухе», — уточнила Гончарова.

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