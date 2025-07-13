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13 июля 2025 в 13:46

Магнитные бури сегодня, 13 июля: что будет завтра, мигрени, головокружение

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН оценила вероятность магнитной бури на Земле сегодня, 13 июля 2025 года. Ждать ли геомагнитных ударов, что будет завтра, как справиться с влиянием бури?

Будут ли магнитные бури 13 и 14 июля

В воскресенье, 13 июля, по прогнозу ИКИ РАН, магнитосфера Земли будет в спокойном состоянии. В течение суток Кр-индекс ожидается в районе трех единиц, между 09:00 и 12:00 мск возможен всплеск до четырех. Онлайн-график демонстрирует, что показатель находится в прогнозируемых значениях, однако подъем Кр-индекса начался на несколько часов раньше ожидаемого.

На Солнце произошли 11 вспышек — все они относятся к классу C (слабые). Индекс солнечной активности, по данным за 48 часов, составил 6,7.

«Вероятность спокойной магнитосферы составляет 29%, геомагнитных возмущений — 35%, магнитных бурь — 36%. Прогноз магнитных бурь на ближайшие 24 часа: ожидается спокойное состояние магнитного поля Земли (Kp = 3,67). Магнитные бури сейчас: магнитосфера Земли спокойная (Kp = 3,67)», — сообщается на сайте ИКИ РАН.

По данным портала my-calend, сегодня, 13 июля, ожидается геомагнитная буря силой четыре балла.

«В этот день может возникнуть головная боль, головокружение. Ограничьте физические нагрузки, избегайте стрессовых ситуаций, проводите больше времени на свежем воздухе», — добавил источник.

В понедельник, 14 июля, ожидается спокойное состояние магнитосферы Земли — Кр-индекс прогнозируется в районе двух-трех единиц. Вероятность геомагнитных возмущений составляет 30%, магнитных бурь — 26%.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Когда будет ближайшая сильная магнитная буря

Ближайшая сильная магнитная буря ожидается 22 июля, ее сила составит пять баллов, утверждает my-calend.

«В этот день возможны головные боли. Могут наблюдаться резкие перепады настроения, упадок сил, депрессия. Следите за своим психическим состоянием: избегайте эмоционального напряжения, стрессовых ситуаций», — добавил портал.

Как справиться с влиянием бури

В период геомагнитных ударов следует отказаться от алкоголя, курения и фастфуда, заявила врач-диетолог Ирина Писарева. Также, по словам медика, необходимо снизить уровень стресса.

«В этом поможет здоровый правильный сон, отказ от вредных привычек, таких как курение и алкоголь. Стоит отказаться от кофе, который также стимулирует нервную деятельность и может провоцировать различные головные боли. Необходимо просыпаться не слишком поздно и ложиться не позже 23:00», — заявила Писарева.

Метеочувствительных людей во время геомагнитных ударов преследуют усталость, головокружение, ломота в теле и мигрени, заявила врач-эндокринолог Анна Гончарова. Медик подчеркнула, что улучшить состояние помогут правильное питание и свежий воздух.

«Чтобы смягчить воздействие на организм человека, в первую очередь на сосудисто-нервную систему, постарайтесь на несколько дней уменьшить количество соли в питании. Если вам выписывали мочегонные или противоотечные препараты, обязательно их принимайте. В рацион питания лучше добавить больше свежих овощей, фруктов и ягод и периодически бывать на свежем воздухе», — уточнила Гончарова.

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