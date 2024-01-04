Нью-Йорк, обиды на отца, кража денег: как живет внебрачный сын Жванецкого Жена внебрачного сына Жванецкого: Рывкин сбежал в Нью-Йорк, украв $75 тысяч

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Андрей Рывкин после церемонии похорон Жванецкого у Новодевичьего кладбища

Внебрачного сына юмориста Михаила Жванецкого колумниста Андрея Рывкина обвинили в краже $75 тысяч. Как он живет, правда ли, что сбежал с деньгами в Нью-Йорк?

Правда ли, что Рывкин украл 6,8 млн рублей и сбежал

Супруга Рывкина журналистка Екатерина Федорова в своих социальных сетях сообщила, что муж украл у нее со счета $75 тысяч (около 6,8 млн рублей). Блогер рассказала, что супруг оставил ее с ребенком в Барселоне.

«Андрей Рывкин, сын Михаила Жванецкого, только что украл у меня $75 тысяч», — написала Федорова в блоге, прикрепив к посту чек с транзакцией.

Супруга Рывкина выразила надежду, что мужчина вернет деньги и оставит ее в покое. Федорова отметила, что не ожидала от возлюбленного такого поступка, ведь тот сам пережил тяжелое детство с матерью-одиночкой в эмиграции.

«Что ж, теперь я эта мать-одиночка в эмиграции. Но это не мешает ему требовать денег на его содержание и оплату отеля, куда он ушел, когда бросил меня. При этом я у него ничего не прошу. Я привыкла сама зарабатывать на жизнь себе и ребенку», — заявила Федорова.

Пара вместе с ребенком покинула Россию в феврале 2022 года из-за несогласия с СВО.

Где сейчас Рывкин

Блогер опубликовал видео, в котором рассказывает, что уехал в Нью-Йорк. На кадрах он рассуждает, почему это его любимый город. По его словам, Нью-Йорк подходит тем, у кого нет сердца, но есть желание чистой прибыли и готовность пойти на все ради успеха.

«Многие меня спрашивают, почему я переехал в Нью-Йорк, а не в тихую Швейцарию или мирный Израиль, или во Францию, где вкусно едят. Я вам отвечу: Нью-Йорк — это город тех, кто добился, город таких, как я», — заявил Рывкин в видеообращении.

По словам Федоровой, супруг жил на ее деньги в России и Испании. В США же Рывкин живет за счет проданных дорогих часов отца, которые ему подарил брат после смерти родителя.

Какие отношения были у Рывкина и Жванецкого

Известно, что Рывкин появился на свет после связи Жванецкого с выпускницей филфака Ленинградского университета Региной. Девушка подрабатывала сиделкой у пожилой матери юмориста, писала KP.RU. Помимо Рывкина у Жванецкого есть еще трое внебрачных детей: сын Максим, а также дочери Ольга и Елизавета.

Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press Михаил Жванецкий

Впервые молодой человек увидел Жванецкого в 11 лет. Тогда он тайком пробрался к нему после спектакля, но звездный родитель лишь дал автограф и удалился в обществе спутниц. Позднее Жванецкий просил Рывкина называть его исключительно отец, ведь «так монументальнее».

«Я вспомнил, когда отец первый раз позвонил мне. Заканчивая разговор, биологический папа одарил меня одним из своих великих, но, к сожалению, неопубликованных афоризмов: „Андрей, сначала я должен полюбить тебя как собеседника, а уже потом — как сына“», — делился Рывкин в одном из интервью.

Журналист рассказывал при жизни отца, что не может назвать его папой со всем трепетом и любовью. По словам Рывкина, из-за того что отца не было в семье, ему приходилось посещать специалистов.

«Я не помню, в какой момент и с каким психологом понял, что своему отцу я никогда не был нужен», — поделился переживаниями журналист.

По словам Рывкина, отец ежегодно вручал ему тысячу долларов, которая явилась своеобразным связующим звеном для них.

«Он был слишком труслив, чтобы признать, что бросил ребёнка и просто хотел откупиться, а я был слишком труслив, чтобы признать, что не нужен отцу, и принимал этот кеш как папин подарок», — говорил Рывкин.

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