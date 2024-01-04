Внебрачного сына Жванецкого обвинили в краже 6,8 млн рублей Жена внебрачного сына Жванецкого заявила о его бегстве в США и краже $75 тысяч

Супруга Андрея Рывкина, внебрачного сына писателя-сатирика Михаила Жванецкого, журналистка Екатерина Федорова в своем блоге в Instagram (деятельность в РФ запрещена) сообщила, что он украл у нее со счета $75 тысяч (примерно 6,8 млн рублей). Федорова пояснила, что муж бросил ее с ребенком в Барселоне, переехав в Нью-Йорк. Супруги покинули Россию в феврале 2022 года из-за несогласия с СВО.

Андрей Рывкин, сын Михаила Жванецкого, только что украл у меня $75 тысяч, — написала Федорова в блоге, опубликовав чек с транзакцией.

Женщина выразила надежду, что супруг вернет деньги и исчезнет из ее жизни. Федорова отметила, что не ожидала от партнера такого поступка, ведь он сам пережил тяжелое детство с матерью-одиночкой в эмиграции.

Что ж, теперь я эта мать-одиночка в эмиграции. Но это не мешает ему требовать денег на его содержание и оплату отеля, куда он ушел, когда бросил меня. При этом я у него ничего не прошу. Я привыкла сама зарабатывать на жизнь себе и ребенку, — заявила Федорова.

Известно, что Рывкин появился на свет после случайной связи Жванецкого с выпускницей филфака Ленинградского университета, которая подрабатывала сиделкой у пожилой матери писателя. Помимо Рывкина у Жванецкого есть четверо внебрачных детей.

Жванецкого не стало 6 ноября 2020 года, ему было 85 лет. Писатель покоится на Новодевичьем кладбище неподалёку от Галины Волчек и Марка Захарова. Сатирик являлся народным артистом РФ, лауреатом премии президента России. Сразу после похорон потомки писателя вступили в борьбу за его наследство, стоимость которого оценивалась в 200 млн рублей. После писателя остались несколько квартир в Москве, дома в Подмосковье, дача в Одессе, по некоторым данным — и коттедж в США.