Навсегда в нашей памяти и истории: год назад не стало Жванецкого

Ровно год назад, 6 ноября 2020 года, не стало сатирика Михаила Жванецкого. Ему было 85 лет. Его афоризмы приобрели общечеловеческое и политическое звучание. Эти ёмкие высказывания навсегда останутся в нашей памяти и истории.
Писатель покоится на Новодевичьем кладбище неподалёку от Галины Волчек и Марка Захарова. Сатирик являлся народным артистом РФ, лауреатом премии президента России. Самые яркие моменты жизни артиста — в галерее NEWS.ru.
Писатель-сатирик Михаил Жванецкий, 1986 год
Yury Pilipenko/Global Look Press
Сатирик Михаил Жванецкий (слева) и автор детективов Аркадий Вайнер (в центре),
Viktor Chernov/Global Look Press
Михаил Жванецкий и Роман Карцев, 1986 год
Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Русский писатель-сатирик Михаил Жванецкий. Центральный концертный зал «Россия». 1 декабря 2001 года
Natalya Loginova/Global Look Press
В Художественном музее имени Пушкина состоялась 7-я церемония вручения премии имени Шостаковича. На снимке: Михаил Жванецкий и его жена Наташа
Natalya Loginova/Global Look Press
Советский, российский писатель, сатирик и исполнитель Михаил Жванецкий скончался на 86-м году жизни. На снимке: Олег Газманов с женой, Михаил Жванецкий, Евгений Болдин, Марина Лях
Anatoly Lomokhov/Global Look Press
26 декабря 2012 года. Президент России Владимир Путин (слева) вручил звание народного артиста России художественному руководителю Московского театра скетч-комедии Михаилу Жванецкому
Pravda Komsomolskaya/Global Look Press
18 ноября 2013 год. Актёр, художественный руководитель МХТ имени Чехова Олег Табаков становится кавалером Французского ордена Почетного легиона при посольстве Франции. На снимке: Михаил Жванецкий, Олег Табаков
Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press
Михаил Жванецкий
Genrietta Peryan/Global Look Press
Писатель Михаил Жванецкий, певица Алла Пугачёва и телеведущий Максим Галкин (слева направо) на церемонии прощания с актёром Романом Карцевым в Центральном доме литераторов
Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Могила сатирика Михаила Жванецкого на Новодевичьем кладбище
АГН «Москва»