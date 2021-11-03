Навсегда в нашей памяти и истории: год назад не стало Жванецкого

Легендарный диктор ЦТ Игорь Кириллов, скончавшийся на 90-м году жизни, был похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве 2 ноября. Прощание с телеведущим прошло в закрытом режиме.

Легендарный диктор ЦТ Игорь Кириллов, скончавшийся на 90-м году жизни, был похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве 2 ноября. Прощание с телеведущим прошло в закрытом режиме. Как рассказала вдова Игоря...