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Навсегда в нашей памяти и истории: год назад не стало Жванецкого
Культура

Навсегда в нашей памяти и истории: год назад не стало Жванецкого

07:00, 06 ноября 2021
Фото: Natalya Loginova/Global Look Press
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Ровно год назад, 6 ноября 2020 года, не стало сатирика Михаила Жванецкого. Ему было 85 лет. Его афоризмы приобрели общечеловеческое и политическое звучание. Эти ёмкие высказывания навсегда останутся в нашей памяти и истории.

Писатель покоится на Новодевичьем кладбище неподалёку от Галины Волчек и Марка Захарова. Сатирик являлся народным артистом РФ, лауреатом премии президента России. Самые яркие моменты жизни артиста — в галерее NEWS.ru.

Писатель-сатирик Михаил Жванецкий, 1986 год

Yury Pilipenko/Global Look Press

Сатирик Михаил Жванецкий (слева) и автор детективов Аркадий Вайнер (в центре),

Viktor Chernov/Global Look Press

Михаил Жванецкий и Роман Карцев, 1986 год

Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Русский писатель-сатирик Михаил Жванецкий. Центральный концертный зал «Россия». 1 декабря 2001 года

Natalya Loginova/Global Look Press

В Художественном музее имени Пушкина состоялась 7-я церемония вручения премии имени Шостаковича. На снимке: Михаил Жванецкий и его жена Наташа

Natalya Loginova/Global Look Press

Советский, российский писатель, сатирик и исполнитель Михаил Жванецкий скончался на 86-м году жизни. На снимке: Олег Газманов с женой, Михаил Жванецкий, Евгений Болдин, Марина Лях

Anatoly Lomokhov/Global Look Press

26 декабря 2012 года. Президент России Владимир Путин (слева) вручил звание народного артиста России художественному руководителю Московского театра скетч-комедии Михаилу Жванецкому

Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

18 ноября 2013 год. Актёр, художественный руководитель МХТ имени Чехова Олег Табаков становится кавалером Французского ордена Почетного легиона при посольстве Франции. На снимке: Михаил Жванецкий, Олег Табаков

Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Михаил Жванецкий

Genrietta Peryan/Global Look Press

Писатель Михаил Жванецкий, певица Алла Пугачёва и телеведущий Максим Галкин (слева направо) на церемонии прощания с актёром Романом Карцевым в Центральном доме литераторов

Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Могила сатирика Михаила Жванецкого на Новодевичьем кладбище

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