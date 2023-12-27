«Звонит только в пьяном виде»: как живет приемный сын Зверева Сергей Приемный сын Сергея Зверева нашел силы рассказать о сложных отношениях с отцом

Фото: vk.com/zverevsergey1

Сергей Зверев

Приемный сын звездного стилиста Сергея Зверева Сергей Зверев — младший нашел силы рассказать о непростых отношениях с отцом и биологической матерью. Что он сказал, как и где сейчас живет?

Что известно о приемном сыне Зверева

Настоящее имя молодого человека — Дмитрий Парфенов. В начале 2000-х стилист начал появляться на публике в компании семилетнего белокурого мальчика. В прессе отмечали внешнее сходство ребенка с селебрити. Некоторые предполагали, что мальчик — племянник или младший брат звезды, пишет Teleprogramma.ru.

Сам Зверев говорил, что ребенок родился от гражданской жены, жизнь которой унесло страшное ДТП. Семья жила в Москве, однако в силу того, что воспитанием Дмитрия занималась бабушка Валентина Тимофеевна, он часто проводил время за городом и дружил с обычными детьми.

В Москве же Парфенов под протекцией отца ходил на фотосессии и посещал светские мероприятия. Например, в честь 14-го дня рождения Зверев устроил для наследника яркую вечеринку в популярном и дорогом клубе. В качестве подарка подросток получил настоящий стриптиз. Репортаж об этом даже вышел на телевидении.

Спустя несколько лет в своих соцсетях шоумен Станислав Садальский заявил, что сын Звереву не родной, а приемный. Весной 2019 года в программе «Андрей Малахов. Прямой эфир» стилист подтвердил, что взял трехлетнего мальчика из иркутского детского дома. Сам ребенок родился 21 августа 1993 года.

Зверев объяснил свое решение тем, что во время визита в приют он был поражен нищетой и отсутствием нормальных условий для воспитанников. Тогда артист заметил мальчика, который не умел говорить. Воспитатели рассказали, что у ребенка были серьезные проблемы со здоровьем, но Зверев не испугался и забрал малыша в Москву, а со временем поставил на ноги.

В 20 лет молодой человек отказался от помощи отца и не стал связывать судьбу с шоу-бизнесом. Он перебрался в Коломну, не стал поступать в вуз, а устроился на работу: сначала автомехаником, потом продавцом на рынке, затем разнорабочим в отеле. В беседе с журналистами молодой человек говорил, что доволен скромным существованием.

Фото: Роман Кульгускин/РИА Новости Стилист Сергей Зверев с сыном Сергеем

Почему Зверев перестал общаться с приемным сыном

С отцом у парня испортились отношения еще в 2014 году, когда молодой человек решил жениться на официантке из Коломны Марии Бикмаевой. Пара сыграла скромную свадьбу, на которую пригласили только близких. Стилист церемонию не посетил, заявив, что сын женился назло настоящей возлюбленной. Семья распалась спустя полгода, Бикмаева сказала, что со Зверевым-младшим они были просто друзьями.

В 2017 году молодой человек женился снова. На этот раз на девушке по имени Юлия, с которой встречался около года. Стилист вновь не приехал на свадьбу, а вскоре сообщил, что у избранницы сына темное прошлое — она отсидела в тюрьме и лишена родительских прав.

Летом 2018 года сын стилиста оказался в центре внимания, когда решил узнать правду о родителях. В шоу Андрея Малахова «Прямой эфир» Зверев-младший получил результаты теста ДНК и расплакался, узнав, что он приемный. Благодаря передаче «На самом деле» молодой человек нашел свою биологическую мать, Викторию Парфенову.

Несколько лет назад стилист выписал сына из своей квартиры на Тверской, где тот провел детство после усыновления. Зверев-младший заявил, что отец полностью оставил его без наследства, но судиться он не намерен.

«Он включил в нежелательные. В какой-то список нежелательных наследников. Бороться, портить отношения из-за квартиры <...> не стоит. В грязь не надо вообще впадать», — рассказал мужчина.

Как сейчас живет сын Сергея Зверева

Зверев-младший стал гостем программы «Секрет на миллион» на НТВ. Он рассказал, что живет на зарплату в 18 тысяч рублей и снимает скромное жилье. 30-летний наследник звездного стилиста работает звукооператором в местном Доме культуры. Зверев-младший рассказал, что снимает угол у пенсионера, за которым он ухаживает.

«Если бы он меня не усыновил, меня государство обеспечило бы квартирой», — сожалеет сын стилиста.

У молодого человека есть личный автомобиль, и по вечерам он подрабатывает таксистом. Чтобы сэкономить на еде, мужчина питается в столовой ДК.

В беседе с телеведущей Лерой Кудрявцевой он рассказал, что биологическая мать не хотела его рождения. По словам мужчины, во время беременности она била себя стулом в живот и колола ножом, чтобы вызвать выкидыш. Теперь же у них очень натянутые отношения.

«Самое отвратительное — она звонит только в пьяном виде», — посетовал Сергей.

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