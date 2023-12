Подстава Зверева, глухота, ссора с Киркоровым: куда исчез Дмитрий Колдун

Белорусский певец Дмитрий Колдун стал победителем проекта «Фабрика звезд — 6» и долгое время был популярен среди молодежи. Куда он пропал, что известно о личной жизни и здоровье артиста?

Как прославился Дмитрий Колдун

Будущий певец родился 11 июня 1985 года в Минске в семье учителей. У Колдуна был старший брат Георгий, который в будущем также связал свою жизнь с шоу-бизнесом, став телеведущим и актером.

В детстве Колдун увлекался биологией и мечтал о карьере врача, однако со временем открыл в себе интерес к музыке. Будучи подростком, он играл в трио «Тяжелый колесный плуг», исполняя песни на белорусском языке.

После окончания школы Колдун поступил на химический факультет Белорусского государственного университета. Он активно участвовал в жизни вуза — выступал на концертах и капустниках.

Первую порцию славы музыканту принесло участие в проекте «Народный артист — 2».

Как Зверев подставил Колдуна

В 2004 году певец стал участником проекта «Народный артист — 2» на телеканале «Россия». Члены жюри отмечали, что Колдун имеет большой потенциал, но все изменилось, когда артист попробовал новый имидж — вернее, стилист Сергей Зверев перекрасил волосы звезды из темного в светлый. По мнению певца, случившееся было «вредительством и заговором».

«Вообще считал тогда, что я великий. За это меня Зверев ночью, тайком, перекрасил в белый цвет. Меня, скорее всего, из-за этого и выгнали, потому что сказали: «Почему ты выглядишь как кукла? Нам такие здесь не нужны», — рассказал Колдун в программе «Мой герой» на канале «ТВ Центр».

Колдун, увидев себя в зеркале, был в ужасе: на голове было, «как у домовенка Кузи». Несмотря на «подставу», исполнитель не держит обиду на Зверева, отмечая, что ситуация заставила его изменить взгляды и на жизнь, и на внешний вид.

Что Колдун говорил о «Фабрике звезд»

Колдун победил на «Фабрике звезд — 6» под наставничеством Виктора Дробыша. Недавно певец признался, что участники употребляли алкоголь и занимались сексом вопреки запрету организаторов.

Несмотря на веселье, исполнитель стремился работать над собой. Артист исполнил композицию Still loving you вместе с легендарной группой Scorpions, с которой в последствии мог поехать в тур, однако его не отпустил Дробыш.

«Мне сказали, что менеджер Scorpions приглашал меня в совместный тур по России. Но Виктор Дробыш сказал: «Нет. Никуда не поедешь. Останешься на „Фабрике“. У меня после „Фабрики“ не появилось ни одной песни, несмотря на то что я выиграл», — делился певец в YouTube-проекте «Откройте, Давид!».

Продюсер подчеркивал, что много труда вложил в победителя шестой «Фабрики звезд», однако Колдун ушел из группы «К.Г.Б.», где были Александра Гуркова и Роман Барсуков.

Из-за чего Колдун поссорился с Киркоровым и Дробышем

Краеугольным камнем в отношениях певца с Виктором Дробышем и поп-королем Филиппом Киркоровым стало Евровидение-2007. Продюсер предлагал Колдуну исполнить трек Get Up, который ранее исполнила в Финляндии группа The Ratzz. В этот момент к Колдуну пришел Киркоров с написанной вместе с Кареном Кавалеряном песней Work Your Magic. После этого отношения с Дробышем разладились.

«Это сложный период, потому что были ссоры, склоки и прочие недоразумения. У меня был контракт с Виктором Дробышем, а на Евровидение я съездил с Филиппом Киркоровым. Они стали ссориться из-за того, с кем я должен остаться. Я не остался ни с кем, в итоге испортил отношения со всеми», — рассказывал артист в одном из интервью.

Колдун ушел к продюсеру Александру Луневу — этот шаг стоил певцу всего накопленного, в том числе контактов, репутации и имиджа. Дошло до того, что певцу пришлось экономить на еде и жилье, а мама продала квартиру, чтобы помочь ему выбраться из ямы. Однако артист не сдавался и в итоге смог справиться со сложностями.

Что известно о личной жизни и здоровье Колдуна

Еще в школе артист встречался с Викторией Хомицкой. В 2012 году пара поженилась, а уже через год у них родился сын Ян. В 2016 году у пары на свет появилась дочь Алиса.

В 2022 году Колдун впервые рассказал о серьезных проблемах со слухом. Врачи диагностировали у него тиннитус — травму, из-за которой исполнитель почти ничего не слышит левым ухом.

«Однажды меня пригласили на проект, где надо было пострелять из танкового пулемета. И не сказали, что из таких крупнокалиберных оружий нужно стрелять с открытым ртом, чтобы была компенсация давления. А я не знал, у меня заложило ухо, и после этого еще выступал в какой-то военной части», — поделился вокалист.

