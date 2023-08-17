Составлен список российских звезд, которые лишили детей наследства

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Сергей Зверев

Стилист Сергей Зверев вычеркнул из завещания приемного сына Сергея, который не сможет претендовать на недвижимость и активы отца, сообщает Пятый канал. Кто еще из российских звезд лишил своих детей наследства?

Несколько лет назад стилист выписал сына из своей квартиры на Тверской, где тот провел детство после усыновления. Сергей Зверев-младший заявил, что отец полностью оставил его без наследства, но судиться он не намерен.

«Он включил в нежелательные. В какой-то список нежелательных наследников. Бороться, портить отношения из-за квартиры, из-за коробки, как говорится, дорогой коробки, правда. Это не стоит. В грязь не надо вообще впадать», — рассказал мужчина.

Почему российские звезды лишали детей наследства

Певец Александр Добрынин из-за плохих отношений с родственниками пообещал, что оставит свое имущество концертному директору, а не членам семьи. Артист в эфире программы «Близкие люди» заявил, что дети — дочь Ангелина и сын Вячеслав — сами не хотят его видеть.

«Я все оставлю своему директору Елене, потому что некому больше оставлять. Дети? Да пошли они! Ни брат, ни сестра ничего не получат — лучше чужим оставить», — заявил Добрынин.

Певица Лолита Милявская вычеркнула из завещания свою единственную дочь Еву и оформила все наследство на родственников. Артистка считает, что таким образом может обезопасить ребенка от мошенников.

«Она не очень социально активна. У нее нет моих зубов и вряд ли будут. Это свойство недоношенных детей. Ева не будет отстаивать имущество. Мир настолько жесток, что я не очень хочу, чтобы ею воспользовались. Поэтому так решила», — сообщила исполнительница в YouTube-шоу «А поговорить?».

Музыкальный продюсер Бари Алибасов решил оставить без наследства своего сына, посчитав, что тот пытается заработать на его популярности. Заслуженный артист РФ сообщил KP.RU, что отдаст деньги в приют.

«Ну, и пусть зарабатывает. Я ему сказал вчера, что лишаю его всего наследства. Отдам животным в приюты», — сказал он.

Телеведущая Алена Водонаева намерена лишить сына наследства. В авторском Telegram-канале она заявила, что при достижении совершеннолетия дети должны сами зарабатывать.

«Мы давно уже такое решение приняли в семье. Никаких завещаний. Парень сам должен заработать себе на жизнь. А растить плебеев и слабых — удел таких же», — отметила она.

Кто из голливудских звезд лишил детей наследства

Голливудские актеры Мила Кунис и Эштон Кутчер приняли решение оставить детей без наследства. Они собираются пожертвовать на благотворительность свое состояние, которое, по данным Telegram-канала Super, оценивается в $275 млн.

Китайский актер Джеки Чан после того, как его сын Джейси в 2015 году был арестован за употребление и хранение запрещенных веществ, заявил, что перед кончиной отдаст свои накопления на благотворительность. Как сообщает «7 Дней», его состояние оценивается в более $400 млн.

«Если у Джеймси есть мозги, то он заработает сам. Если нет, то мои деньги не принесут ему счастья, и он их промотает», — заявил актер.

Британский шеф-повар и телеведущий Гордон Рамзи заявил в интервью изданию The Telegraph, что его четверо детей не получат в наследство заработанные им $100 млн.

«Они не надрывались, чтобы позволить себе это. Им это наследство точно не достанется, и не потому, что я такой злой. Это чтобы их не испортить. Мы с женой Таной договорились, что они получат 25 процентов от депозита, но не весь депозит», — сказал он.

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