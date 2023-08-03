Кто из родственников покойных российских звезд не может поделить наследство

Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Жанна Фриске

Брат певца Бориса Моисеева Маркс Толкач заявил, что устал бороться за наследство звезды. По его словам, имущество артиста «прибрал к рукам концертный директор Сергей Горох». Какие еще звездные родственники в России не могут решить вопрос с наследством?

Скандал вокруг наследства Бориса Моисеева

Борис Моисеев умер 27 сентября 2022 года, однако споры за его имущество продолжаются до сих пор. Конфликт из-за наследства покойного музыканта возник между его братом Марксом Толкачом и концертным директором Сергеем Горохом. Именно администратор ухаживал за Моисеевым после перенесенного инсульта и жил в его квартире на Садовом кольце, когда тот с трудом ходил и говорил.

После смерти артиста его брат Маркс Толкач рассказал, что последние два года не мог дозвониться до родственника, так как все его телефоны были отключены, а сам он давно живет в Канаде. По словам мужчины, о смерти певца он узнал от журналистов, так как Сергей Горох его игнорировал. Позже выяснилось, что Моисеев оформил на концертного директора дарственную.

«Директор Бори Сергей Горох, когда мы с женой ему звонили, не брал трубку. Мы не могли ни поздравить брата с праздниками, ни узнать о его здоровье. О смерти Бориса я узнал не от Гороха, а от журналистов. Позвонил Гороху — Сергей снова меня проигнорировал. Потом выяснилось, что за полтора года до своей смерти Борис оформил на него дарственную. Подозреваю, что брат уже не соображал, что делает. Просто подмахнул бумаги», — высказался Толкач.

Мужчина пытался бороться за наследство Моисеева с помощью звездного адвоката Александра Добровинского, но ничего не получилось. Хотя Толкач даже отправил специалисту необходимые документы, которые были заверены у нотариуса, и заплатил, по его словам, более $5000 за их сбор и пересылку.

«Через некоторое время мне звонит помощник Добровинского и говорит, мол, надо пойти в посольство России в Канаде и там заверить мою подпись. Там изучили мои документы и сказали, что ничего заверять не будут. Для открытия наследственного дела достаточно штампа нотариуса. После чего Добровинский пропал», — констатировал родственник музыканта.

Толкач отметил, что не планирует нанимать другого адвоката, поскольку «сил на борьбу не осталось, все уже прибрал к рукам Горох».

Как делили имущество покойной Фриске ее муж и отец

В 2005 году ушла из жизни певица Жанна Фриске. Смерть артистки стала началом борьбы за ее наследство экс-возлюбленного Дмитрия Шепелева с отцом Жанны Владимиром. Обе стороны не единожды обращались в суд с финансовыми претензиями. По словам Владимира Фриске, Шепелев присваивал себе все деньги, которые должны были достаться их с певицей общему сыну Платону. Телеведущий в ответ на это запретил родителям исполнительницы видеться с внуком.

«Пока Шепелев не уничтожит все Жаннино наследство, он не успокоится. Жанна ведь оставила все Платону, а Шепелев все переполовинил», — заявлял отец Жанны Фриске StarHit.

Известно, что по итогам судов наследников Фриске (родителей и сына) обязали вернуть Русфонду не использованную для лечения знаменитости сумму — более 21 миллиона рублей. Шепелев часть долга погасил, а родители Фриске — нет. По этой причине половину подмосковного особняка исполнительницы, которая досталась ее матери и отцу, судебные приставы выставили на продажу в счет погашения долга. Эту часть дома выкупил Шепелев.

В ходе судов также выяснилось, что наследство Фриске составляло около 90 миллионов рублей. В него входят: квартира на Красной Пресне, автомобиль Range Rover, половина загородного дома в Истринском районе Подмосковья и банковские счета.

Как родственники делили имущество Александра Градского

Громкое разбирательство за наследство не обошло и семью народного артиста РФ Александра Градского. Он скончался 28 ноября 2021 года, но его имущество родственники не могут поделить по сей день.

На имущество звезды претендуют его вдова Марина, их общие несовершеннолетние сыновья, а также двое наследников от третьего брака (42-летний сын и 36-летняя дочь). Кроме того, недавно иск в суд поступил от третьей жены Градского Ольги, которая была с ним в браке с 1980 по 2001 год. Именно она является матерью старших детей композитора. Она заявила, что после развода не делила с экс-супругом имущество, поэтому претендует на него сейчас. Если суд удовлетворит иск, то у Градского станет не пять, а шесть наследников.

Судебное заседание не единожды переносилось, так как стороны заказывают серьезные экспертизы. Ольге Градской надо будет обосновать, почему она пропустила трехлетний срок исковой давности и обратилась спустя 21 год после развода. По информации СМИ, жилая и коммерческая недвижимость, машины, имущество музыканта оцениваются в 400 миллионов рублей. Также наследуются авторские права на произведения Градского.

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