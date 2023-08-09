Квартира и дача: какое наследство оставила Вера Васильева, кто его получит

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Вера Васильева

Народная артистка СССР Вера Васильева ушла из жизни в возрасте 97 лет. Ее брак с актером Владимиром Ушаковым был бездетным. Каким имуществом владела знаменитость и кому оно достанется?

Кто такая Дарья Милославская, которой может достаться наследство

Вера Васильева выходила замуж один раз. Ее супруг Василий Ушаков ушел из жизни в 2011 году. Артисты за 50 лет брака не обзавелись наследниками, однако на пути в больницу актриса встретила девушку, которая помогла ей донести сумки. Незнакомкой оказалась Дарья Милославская. Васильева стала считать ее дочерью. Милославская признавалась Sobesednik.ru, что супруг артистки не сразу принял ее.

«Мне тогда было 19 лет. Помогла ей донести сумки, и на этом все закончилось, через некоторое время написала письмо, рассказала, что очень люблю ее творчество, так как мы с родителями часто ходили в Театр сатиры на спектакли. Она мне ответила, стали общаться. Cначала мне было непросто, так как муж Веры Кузьминичны Владимир Петрович Ушаков не сразу меня принял. Конфликтов открытых, слава Богу, у нас не было. Но я чувствовала, что он как-то ревностно воспринял мое появление в их жизни, оно и понятно — у него уже сформировалось личное пространство и тут вдруг в него вторгается посторонний человек», — рассказала Дарья.

После смерти Васильевой Дарья Милославская оказалась претендентом на наследство. У актрисы из родных остался еще брат. Однако при жизни артистка дала понять, что мужчина на наследство не претендует, и все свое имущество она отдаст названной дочери. О дальних родственниках знаменитость не думала из-за опыта коллег, после смерти которых объявлялись малознакомые люди.

«Они, как правило, появляются, как вороны, когда человек уже умер. И начинают делить! Я такой ситуации не хочу, поэтому заранее сообщу о своей воле», — цитирует Васильеву Teleprogramma.pro.

Актриса жила в квартире на Арбатском переулке, где цены на жилье достигают 100 миллионов рублей. Также у нее была дача, там знаменитость проводила время с Дарьей и ее дочерью.

Могут ли на наследство претендовать родственники Васильевой

Адвокат Юрий Шель объяснил, что если было оформлено завещание, то оспорить его будет достаточно сложно.

«Единственное, что теоретически могут признать, что актриса в силу возраста была недееспособна или неправоспособна. Но для этого нужно направить обращение к прокурору, в компетентные органы, чтобы в наследство не вступили недобросовестные наследники. Бывают такие люди, которые льстят в глаза, а настоящие родственники остаются не у дел», — высказался специалист.

Также Шель отметил, что с Милославской могут начать судиться родственники — родные братья и сестры ушедшей из жизни Васильевой.

«Но заинтересованные лица сначала должны доказать степень родства. Также завещание должно признаться недействительным. Можно доказать то, что в момент его написания, например, в силу возраста человек не осознавал своих действий. В таком случае документ можно оспорить», — подчеркнул он.

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