Внебрачный сын Жириновского хочет претендовать на наследство отца Сын Жириновского Эйдельштейн подал в суд иск о признании отцовства из-за наследства

Внебрачный сын Владимира Жириновского Олег Эйдельштейн обратился в суд с иском о признании отцовства, сообщили ТАСС в Никулинском районном суде столицы. Уточняется, что мужчина намерен провести процедуру, чтобы реализовать свои права на наследство политика.

Истец Эдельштейн Олег Владимирович просит установить факт отцовства Жириновского Владимира Вольфовича по отношению к нему для реализации своих наследственных прав, — сказали в суде.

В феврале Тверской суд Москвы арестовал на 15 суток Эйдельштейна за мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением законному требованию представителя власти. Сын экс-лидера ЛДПР ударил сотрудника полиции в грудь в отделе, куда его доставили после потасовки в ресторане «Ткемали» в Москве.

Жириновский скончался 6 апреля 2022 года на 76-м году жизни. Причиной смерти бессменного главы ЛДПР стало заражение «омикрон»-штаммом коронавируса. Прощание прошло через два дня на Новодевичьем кладбище. На церемонии был глава государства Владимир Путин, а также близкие люди и коллеги. Так как покойный был военным, в последний путь его проводили пушечным залпом.