Госдума, конфликт с сыном, детские дома: куда пропал стилист Сергей Зверев

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Сергей Зверев

Шоумен Сергей Зверев прославился как личный стилист народной артистки СССР Аллы Пугачевой, а позднее появился на российской эстраде с личными композициями. Почему он перестал выступать, чем сейчас занимается?

Как прославился Сергей Зверев

Сергей Зверев родился в поселке Култук Иркутской области в семье механика и технолога. С детства он проявлял интерес к шитью. В ПТУ он получил образование сразу по трем специальностям: парикмахерское искусство, специалист по макияжу и дизайнер по одежде. Во время учебы он участвовал в конкурсах для парикмахеров, во время одного из которых на него обратила внимание дизайнер Долорес Кондрашова и позвала в Москву.

Первой знаменитой клиенткой стилиста стала актриса Татьяна Веденеева. В разное время он работал с Аллой Пугачевой, Богданом Титомиром, Ксенией Собчак, Людмилой Гурченко, Лаймой Вайкуле, Ириной Понаровской и другими.

С Аллой Пугачевой у Сергея Зверева сложились дружеские отношения. По его словам, он всегда проводил с ней время в период брака певицы с Филиппом Киркоровым. Однако отношения прекратились после того, как артистка вышла замуж за комика Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).

От Аллы Пугачевой Зверев получил предложение попробовать себя в качестве певца. В 2006 году он выпустил песню «Алла», написанную композитором Любашей. После музыкального дебюта он записал два музыкальных альбома, а также снялся в нескольких фильмах, в том числе сыграл самого себя в сериале «Клуб».

Фото: Alena Kalita/Russian Look/Global Look Press Сергей Зверев Фото: Alena Kalita/Russian Look/Global Look Press Сергей Зверев Фото: Anton Kuzyakin/Russian Look/Global Look Press Сергей Зверев, 2006 год Фото: Anton Kuzyakin/Russian Look/Global Look Press Сергей Зверев, 2006 год Фото: Valery Gorokhov/Russian Look/Global Look Press Сергей Зверев на Московской неделе моды в 2006 году Фото: Valery Gorokhov/Russian Look/Global Look Press Сергей Зверев на Московской неделе моды в 2006 году Фото: Alexander Keltik/Russian Look/Global Look Press Сергей Зверев во время концерта к 14 Февраля, 2007 год Фото: Alexander Keltik/Russian Look/Global Look Press Сергей Зверев во время концерта к 14 Февраля, 2007 год Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press Сергей Зверев перед «Премией МУЗ-ТВ» в 2007 году Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press Сергей Зверев перед «Премией МУЗ-ТВ» в 2007 году Фото: Anton Belitsky/Russian Look//Global Look Pres Сергей Зверев перед РМП, 2007 год Фото: Anton Belitsky/Russian Look//Global Look Pres Сергей Зверев перед РМП, 2007 год Фото: Anton Belitsky/Russian Look//Global Look Pres Сергей Зверев с сыном, 2008 год Фото: Anton Belitsky/Russian Look//Global Look Pres Сергей Зверев с сыном, 2008 год Фото: Gennadii Usoev/Russian Look/Global Look Press Сергей Зверев и певица Анжелика Агурбаш, 2009 год Фото: Gennadii Usoev/Russian Look/Global Look Press Сергей Зверев и певица Анжелика Агурбаш, 2009 год Фото: Anna Salynskaya/Russian Look/Global Look Press Сергей Зверев на Московской неделе моды, 2009 год Фото: Anna Salynskaya/Russian Look/Global Look Press Сергей Зверев на Московской неделе моды, 2009 год Фото: Roman Denisov/Russian Look/Global Look Press Сергей Зверев, 2009 год Фото: Roman Denisov/Russian Look/Global Look Press Сергей Зверев, 2009 год Фото: Natalya Loginova/Russian Look/Global Look Press Сергей Зверев и Лена Ленина, 2010 год Фото: Natalya Loginova/Russian Look/Global Look Press Сергей Зверев и Лена Ленина, 2010 год Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look/Global Look Press Сергей Зверев во время премии «Золотой Граммофон — 2013» Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look/Global Look Press Сергей Зверев во время премии «Золотой Граммофон — 2013» Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press Сергей Зверев, 2015 год Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press Сергей Зверев, 2015 год Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press Сергей Зверев, 2015 год Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press Сергей Зверев, 2015 год Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press Сергей Зверев, 2018 год Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press Сергей Зверев, 2018 год Фото: Elena Sikorskaya/Global Look Press Сергей Зверев, 2023 год Фото: Elena Sikorskaya/Global Look Press Сергей Зверев, 2023 год Фото: Elena Sikorskaya/Global Look Press Сергей Зверев, 2023 год Фото: Elena Sikorskaya/Global Look Press Сергей Зверев, 2023 год

Куда пропал Сергей Зверев

В начале 2021 года Сергей сообщил, что планирует выдвигаться в депутаты Госдумы от Бурятии. В июле он выдвинул свою кандидатуру по федеральному партсписку Российской экологической партии «Зеленые». Выборы он проиграл, набрав в своем округе 7,46% голосов.

В сентябре 2022 года стилист появился в качестве судьи на показе MOSCOW FASHION SHOW. Также он долгое время был директором салонов красоты Celebrity и «Сергей Зверев», однако они закрылись после ввода антироссийских санкций. Последний год о шоумене практически ничего не было слышно.

В октябре 2023 года Сергей Зверев сообщил, что намеренно перестал появляться на светских мероприятиях, потому что устал от «бесконечных» вопросов на тему звездной жизни.

«На самом деле, я стараюсь пореже появляться на экранах и мероприятиях, потому что когда артист делает это часто, то он становится похож на аниматора, а не на суперзвезду. Я не устал от лакшери-жизни! <...> Я устал от бесконечных вопросов», — объяснил он.

Чем сейчас занимается Сергей Зверев

Сергей Зверев продолжает активно заниматься музыкальной деятельностью и благотворительностью. Артист навещает детей-сирот в детских домах и помогает онкобольным.

Он надеется, что в скором вернется к бизнесу с салонами красоты, поскольку пробовать себя в других специальностях не намерен.

«Я не могу работать ни водителем, ни кондуктором. У меня нет такого навыка!» — уточнил он.

Также Зверев по-прежнему публично выясняет отношения с приемным сыном Сергеем. В 2000-х артист регулярно выводил наследника в свет и устраивал для него съемки. Однако их отношения со временем испортились, несколько лет назад шоумен выписал Сергея из своей квартиры в Москве.

Фото: Nadezhda Lebedeva/Russian Look /Global Look Press Сергей Зверев с сыном

В сентябре текущего года приемный сын Зверева заявил, что отец признал его нежелательным наследником и вычеркнул из завещания. Стилист считает, что Сергей должен не жаловаться, а быть благодарен ему.

«Если бы его не взяли в семью, он бы умер через год. И что тогда? Тогда что? Была сложнейшая операция: одна, вторая, третья. Это был очень тяжелый ребенок. Он бы не дожил... Теперь у него есть жена. Если у них такая любовь, почему она его не пропишет? У нее квартира есть. Пропиши своего родного мужа, любимого», — сказал он Пятому каналу.

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