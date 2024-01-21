Киркоров страдает из-за Пугачевой? В бойкоте певца нашли след Примадонны

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Филипп Киркоров, Алла Пугачева

Певица Алла Пугачева могла сыграть роль в бойкоте, который объявили народном артисту России Филиппу Киркорову. Как это возможно, что говорил поп-король о своей бывшей супруге?

Какой след Пугачевой нашли в бойкоте Киркорова

Как пишет MK.RU, еще несколько лет назад Киркоров игнорировал вопросы СМИ об их отношениях с Пугачевой. Эта тема выводила поп-короля из себя, в связи с чем в российском шоу-бизнесе начали появляться слухи о разладе между ними.

Однако после того как Пугачева покинула Россию на фоне спецоперации, Киркоров начал говорить о ней в положительном ключе. Это вызвало волну критики со стороны общественности, что не осталось незамеченным руководителями телеканалов и организаторами концертов.

Одним из моментов, когда Киркоров позитивно отозвался о Пугачевой, стало его недавнее выступление в Дубае — на тот момент поп-король уже посетил «голую» вечеринку блогера Анастасии Ивлеевой в «Мутаборе», после которой артиста стали массово «отменять». MK.RU подчеркивает, что в ОАЭ певец процитировал Примадонну со сцены.

«Запретят петь — буду рисовать, отберут краски — буду писать стихи. Это не я придумал. Это ее [Пугачевой] фразы. Великая мудрая женщина права. Пока у меня есть вы, пока у меня есть возможность что-то для вас делать, я буду это делать», — сказал тогда Киркоров.

По информации издания, в российском шоу-бизнесе уверены, что «злую шутку» с Киркоровым сыграло нескрываемое положительное отношение к Пугачевой после ее отъезда из РФ. Эту версию подтверждает актер и радиоведущий Гоген Солнцев (настоящее имя — Илья Солнцев).

«Зря Филипп говорит про Пугачеву. Понятно, что он ее не забыл. И, быть может, до сих пор скучает. Но Алла так много всего совершила в последнее время, чего наш народ вряд ли ее сможет простить. Филипп страдал после расставания с ней, а теперь и из-за нее. Роковая женщина для него: оставила след. Бывают такие отношения, к сожалению. Я, например, недавно собирался с Пугачевой дуэт записывать. Но после всех ее последних выходок даже и слышать о совместной песне не хочу», — заявил Гоген в беседе с MK.RU.

Что еще известно об отношениях Киркорова и Пугачевой

Ведущий YouTube-шоу «Сорян, это пранк» Сурен Каграманов в одном из своих эфиров заявил о возможном отъезде Киркорова в США. По версии блогера, поп-король «смирился» с тем, что после «голой» вечеринки Ивлеевой его карьере в России «пришел конец». В связи с этим он решил покинуть РФ и направиться в Штаты, куда собираются перебраться на постоянное место жительства Пугачева и ее супруг Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), утверждал Каграманов.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Филипп Киркоров

По словам пранкера, Примадонна давно не общается с Киркоровым, в связи с чем он намерен «подмазаться» к бывшей жене, чтобы примкнуть к ней за океаном.

«Пишут везде, что он приземлился в Америке, опять не та дверь... С ним же Пугачева не общается, она же его вообще не ставит никуда, ни в какие места. И он пытается, видимо, таким вот образом подмазаться. Только не нужно так подмазываться. Позвони Алле Борисовне и скажи: „Алла, я с тобой и Максимом, ждите меня, я скоро буду... От меня отвернулись люди, Минкульт. От меня отвернулись все, Алла, я еду, простите за все... Ну пожалуйста, давай мы будем с тобой и Максом вообще жить вместе“. Вот так это должно примерно выглядеть... Когда у нас в стране есть такие патриоты, это ужас, мне страшно», — сказал Каграманов в недавнем выпуске шоу «Сорян, это пранк».

Что известно о браке Пугачевой и Киркорова

13 января 1994 года Киркоров и Пугачева объявили о помолвке в Москве. 15 марта брак был зарегистрирован в Санкт-Петербурге мэром города Анатолием Собчаком. 15 мая прошло венчание в Иерусалиме.

В 2002 году в прессе появлялись слухи о разладе между Киркоровым и Пугачевой. Певица все чаще появлялась на публике с Максимом Галкиным. В мае 2005 года Пугачева и Киркоров развелись.

Биограф Галкина Федор Раззаков в январе 2022 года заявил, что Киркоров никогда не нравился Пугачевой. По его словам, Примадонна вышла замуж за поп-короля не в «здравом уме».

«Всю жизнь не любила такой тип людей, такой тип поступков, мне вообще все в нем не нравилось и сейчас не нравится. Не знаю, что с моими мозгами было», — передавал слова Пугачевой Раззаков.

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