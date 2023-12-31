«Суперстар», «Маска», НТВ. Где и как «вырезали» Лолиту и Киркорова? Киркоров и Лолита останутся в новогодних передачах «Маска» и «Суперстар»

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Певец Филипп Киркоров и исполнительница Лолита останутся в программах «Маска» и «Суперстар» на НТВ, но в сильно сокращенном виде, сообщает KP.RU. Что об этом известно?

Почему артистов убирают из новогодних программ

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в своем Telegram-канале сообщила, что общественность потребовала объявить бойкот всем, кто присутствовал на «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой в клубе «Мутабор».

«Мнение народа было услышано государством: в короткие сроки федеральные каналы вырезали „голышей“ из новогодних эфиров. На это были стянуты колоссальные силы — редактировались выпуски, переснимались сцены. Убрать их из 100% эфиров было нереально, но сделан максимум. Это беспрецедентно», — написала она.

По ее словам, артисты и блогеры, которые были на мероприятии, по-прежнему демонстрируют оторванность от того, чем живет вся страна.

«Появились видео с извинениями участников вечеринки. Но в них, как и многие, я не увидела главного: извинений участникам СВО и их родным, желания помочь фронту. Нашим героям, которые в невероятно сложных условиях рискуют своей жизнью и сохраняют Россию», — заявила Мизулина.

В каких программах на НТВ не удалось исключить Киркорова и Лолиту

По информации KP.RU, руководство НТВ оставило Киркорова и Лолиту в «Маске» и шоу «Суперстар», потому что их невозможно заменить. При этом отмечается, что они появятся в передачах в сильно сокращенном виде.

Обозреватель «Российской газеты» Сусанна Альперина в своем Telegram-канале пояснила, что передачу «Маска», которая выйдет в эфир 31 декабря, снимали заранее — 12 и 14 декабря.

«Переделывали уже после 20 декабря. Большой труд многих людей. То же можно сказать и о других изменившихся программах. На Первом канале 31 декабря до и после боя курантов, „Новогодняя ночь на Первом“... В шоу, в частности, были проанонсированы песни Димы Билана, Лолиты и Филиппа Киркорова. Но ждать их не стоит. Канал „Россия 1“ традиционно представляет „Новогодний голубой огонёк“. Список артистов, которые выступят на „Новогоднем голубом огоньке — 2024“, включал таких, как Филипп Киркоров, Анна Асти, Дима Билан... Перечисленных артистов в трансляции не окажется. И последнее: телеканал „Пятница!“, лицом которого является Анастасия Ивлеева, изначально не поставил на Новый год никаких передач с ее участием», — сообщила она.

Отмечается, что холдинг ВГТРК и Первый канал приняли решение убрать из эфиров певцов Филиппа Киркорова и Лолиту Милявскую.

Кроме того, организаторы «Зимнего SHOW», где должны были выступать Киркоров, Лолита и Дима Билан, отменили трансляцию мероприятия на МУЗ-ТВ и во «ВКонтакте». Кроме того, из зала убрали барную стойку, чтобы не нервировать гостей.

Почему Киркоров резко погасил все долги

Филипп Киркоров погасил задолженность в размере 12,3 млн рублей перед Федеральной налоговой службой после скандала из-за участия в «голой» вечеринке Ивлеевой.

По информации Telegram-канала SHOT, долг по налогу на имущество у артиста был 7,3 млн рублей, по транспортному налогу — 253 тыс. рублей, по земельному налогу — 371 руб., по УНС — более 4 млн.

Также после мероприятия в клубе «Мутабор» руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин призвал лишить Киркорова звания народного артиста РФ.

29 декабря в Министерстве культуры России заявили, что певца не будут лишать этого звания после «голой» вечеринки.

«Да, это так, [Киркорова не лишат звания]. В соответствии с пунктом 9 Положения о государственных наградах Российской Федерации, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 07.09.2010 № 1099 „О мерах по совершенствованию государственной наградной системы Российской Федерации“, награжденный может быть лишен государственной награды только вступившим в законную силу приговором суда при осуждении за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления», — заявили агентству в ведомстве.

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