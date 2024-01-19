Киркорова убрали из «Золотого граммофона». Откуда еще «вырезали» артиста?

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Филипп Киркоров

Народного артиста России Филиппа Киркорова убрали с афиш концерта «Золотой граммофон», который пройдет в Санкт-Петербурге 25 февраля. Откуда еще вырезали поп-короля, сколько продлится его «отмена»?

Киркоров столкнулся с отменой выступлений в конце декабря после участия в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой. В афише «Золотого граммофона» от 27 декабря певец был изображен вместе с Николаем Басковым, Ириной Дубцовой, Сергеем Лазаревым и Мари Краймбрери. Теперь его на постере нет.

Какие еще выступления Киркорова были отменены

В конце декабря прошлого года Филиппа Киркорова стали убирать из концертов и программ. Так, его вырезали из фильма «Иван Васильевич меняет все», где он играл роль Петра I. Его заменили звездой сериала «Слово пацана» Никитой Кологривым. Он появился в фильме в образе Людовика XVI.

Холдинг ВГТРК и Первый канал тоже убрали Киркорова из эфиров. Артист также не выступил в «Зимнем Show» и других запланированных концертах.

Помимо этого, Киркорова вырезали из сериала «Сваты», который снимала студия «Квартал 95», один из основателей которой — нынешний президент Украины Владимир Зеленский.

По сценарию в одной из серий Киркоров, играя самого себя, внезапно приезжает на экскурсию в винодельню и удивляет своим появлением персонажей сериала. Герой «Сватов» Митяй называет певца «дорогим Филиппом» и проводит его по «закромам».

Серия была снята в 2010 году. По информации СМИ, на съемки артиста позвал Зеленский, с которым они тогда хорошо общались.

В новой версии серии, которую показали по российскому каналу «Дом кино», Киркорова уже нет.

Сколько продлится «отмена» Киркорова

По информации MK.RU, «бойкот» Филиппу Киркорову продлили как минимум до весны. В начале марта поп-король должен был выступить на нескольких крупных сборных концертах. В частности, речь идет о мероприятии «О чем поют 8 Марта» в «Крокус Сити Холле», однако на официальном сайте концертного зала имя Киркорова убрали из числа выступающих артистов.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Филипп Киркоров

Сольные концерты музыканта в ближайшее время не запланированы. В апреле Киркоров собирался отметить день рождения на сцене театра Crave в Москве, где хотел показать новое шоу, но билетов на мероприятие до сих пор нет в продаже. В афише театра выступление также не значится.

При этом музыкальный критик Павел Рудченко считает, что разговоры о «голой» вечеринке и ее участниках долго не продлятся. По его мнению, весной обсуждение мероприятия затихнет, а «отмененные» артисты, в том числе Киркоров, вернутся в эфир.

«Я думаю, эта история долго не продлится и уже весной разговоры затихнут. Устроили общественную всенародную порку артистам, дабы знали свое место и вели себя пристойно, исходя из сегодняшних реалий. Какое-то громкое событие перелистнет как инфоповод эту вечеринку. Два-три месяца — и народу надоест муссировать эту историю, она сойдет на нет. Артисты все поняли, люди высказали свое недовольство, и все будут стараться придерживаться морально-нравственных норм», — сказал Рудченко NEWS.ru.

Читайте также:

Филипп Киркоров: последние новости 19 января, «Сваты», отмена концертов

Соседов заявил, что в шоу-бизнесе больше не будет звезд уровня Киркорова

«Гадят»: продюсер объяснил, чем Киркоров отличается от Галкина и Пугачевой