Киркоров заменит портреты Пугачевой гигантскими черепами в стразах «Светский хроник»: Киркоров заменит черепами портреты Пугачевой в квартире

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Филипп Киркоров

56-летний певец Филипп Киркоров ремонтирует свою старую квартиру на Земляном Валу в Москве, в которой жил после развода с певицей Аллой Пугачевой, пишет Telegram-канал «Светский хроник». Артист решил заменить портреты экс-супруги гигантскими черепами, украшенными белыми стразами, говорится в сообщении.

Два метровых черепа разместятся на одной из стен просторной двухуровневой квартиры, в которой есть домашняя студия звукозаписи и сауна. В 2015 году Киркоров пытался продать недвижимость за €1 млн, но не нашел покупателя.

Ранее Киркоров заявил, что сам разрабатывал чертежи и схемы своих новых апартаментов. На ежегодном музыкальном фестивале «Песня года» исполнитель рассказал, что его новый дом будет уникальным. Сейчас в апартаментах Киркорова идет ремонт. Певец планирует внедрить в жилье автоматизированную систему управления «умный дом».