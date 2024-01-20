56-летний певец Филипп Киркоров ремонтирует свою старую квартиру на Земляном Валу в Москве, в которой жил после развода с певицей Аллой Пугачевой, пишет Telegram-канал «Светский хроник». Артист решил заменить портреты экс-супруги гигантскими черепами, украшенными белыми стразами, говорится в сообщении.
Два метровых черепа разместятся на одной из стен просторной двухуровневой квартиры, в которой есть домашняя студия звукозаписи и сауна. В 2015 году Киркоров пытался продать недвижимость за €1 млн, но не нашел покупателя.
Ранее Киркоров заявил, что сам разрабатывал чертежи и схемы своих новых апартаментов. На ежегодном музыкальном фестивале «Песня года» исполнитель рассказал, что его новый дом будет уникальным. Сейчас в апартаментах Киркорова идет ремонт. Певец планирует внедрить в жилье автоматизированную систему управления «умный дом».