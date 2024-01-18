Киркорова вырезали из сериала «Сваты». При чем тут Ивлеева и Зеленский?

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Филипп Киркоров

Народного артиста России Филиппа Киркорова вырезали из сериала «Сваты», сообщил Telegram-канала Baza. Что об этом известно, при чем здесь президент Украины Владимир Зеленский и блогер Анастасия Ивлеева?

Кого Киркоров играл в «Сватах»

Сериал «Сваты» снимала студия «Квартал 95», один из основателей которой — Владимир Зеленский.

По сценарию в одной из серий Филипп Киркоров, играя самого себя, внезапно приезжает на экскурсию в винодельню и удивляет своим появлением персонажей сериала. Герой «Сватов» Митя называет поп-короля «дорогим Филиппом» и проводит его по «закромам».

Серия была снята в 2010 году. По информации СМИ, на съемки Киркорова пригласил Зеленский, с которым они тогда хорошо общались.

В новой версии серии, которую показали по российскому каналу «Дом кино», исполнителя уже нет. На сюжет это никак не повлияло, заметить пропажу можно только по резко обрывающейся музыке.

Почему Киркорова могли убрать из «Сватов»

В конце декабря прошлого года Филиппа Киркорова стали убирать из концертов и программ после участия в «голой» вечеринке Анастасии Ивлеевой.

Так, поп-короля вырезали из картины «Иван Васильевич меняет все», где он играл роль Петра I. Его заменили звездой сериала «Слово пацана» Никитой Кологривым, который появился в фильме в образе Людовика XVI.

Холдинг ВГТРК и Первый канал тоже убрали Киркорова из эфиров. Он также не выступил в «Зимнем Show» и других запланированных концертах.

Сколько продлится «отмена» Киркорова

По данным MK.RU, «бойкот» Филиппу Киркорову продлили как минимум до весны. В начале марта он должен был выступить на нескольких крупных сборных концертах. В частности, речь идет о мероприятии «О чем поют 8 Марта» в «Крокус Сити Холле», однако на официальном сайте концертного зала имя Киркорова убрали из числа выступающих артистов.

Сольные концерты исполнителя в ближайшее время не запланированы. В апреле Киркоров собирался отметить день рождения на сцене театра Crave в Москве. Он хотел показать новое шоу, однако билетов на мероприятие до сих пор нет в продаже. В афише театра выступление также не значится.

При этом музыкальный критик Павел Рудченко считает, что разговоры о «голой» вечеринке и ее участниках долго не продлятся. Он заявил, что весной обсуждение мероприятия затихнет, а «отмененные» звезды, в том числе Киркоров, вернутся в эфир.

«Я думаю, эта история долго не продлится и уже весной разговоры затихнут. Устроили общественную всенародную порку артистам, дабы знали свое место и вели себя пристойно, исходя из сегодняшних реалий. Какое-то громкое событие перелистнет как инфоповод эту вечеринку. Два-три месяца — и народу надоест муссировать эту историю, она сойдет на нет. Артисты все поняли, люди высказали свое недовольство, и все будут стараться придерживаться морально-нравственных норм», — сказал музыкальный критик NEWS.ru.

Что Киркоров говорил про Зеленского

В 2023 году Филипп Киркоров рассказал, как Владимир Зеленский хотел пробиться на российское телевидение. Поп-король заявил, что тогда помог Зеленскому, предложив стать соведущим в программе «Фактор А» на телеканале «Россия 1».

Также музыкант вспомнил, как будущий президент Украины полгода жил бесплатно в его квартире в Филипповском переулке, поскольку не имел возможности снимать отдельное жилье в Москве.

«То, что с ним сейчас происходит, для меня полное откровение. Я его не узнаю. Это другой человек. Абсолютный зомби, который ничего не видит и не слышит», — высказывался артист.

Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press Владимир Зеленский

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