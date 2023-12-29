Кощей из «Слова пацана» заменит Киркорова в новогоднем фильме Mash: Кологривый заменит Киркорова в фильме «Иван Васильевич меняет все»

Фото: Пресс-служба WINK

Никита Кологривый в кадре из сериала «Слово пацана»

Российского певца Филиппа Киркорова вырезали из фильма «Иван Васильевич меняет все», сообщает Telegram-канал Mash. По его информации, артиста заменит актер Никита Кологривый, который сыграл роль Кощея в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте».

Как передает источник со съемочной площадки, Кологривого уговорили сыграть в новогодней ленте Людовика XVI и пообещали ему гонорар выше стандартного. Киркоров же играл в фильме роль Петра I, поэтому команде пришлось экстренно переписать сценарий и добавить нового персонажа.

По данным Mash, роль куклы Барби, которую сыграла певица Анна Asti, отдали Клаве Коке. Как передает канал, артистка сразу согласилась на съемки, поскольку давно мечтала попробовать себя в кино.

Ранее телеканал ТНТ убрал изображение Киркорова с постера фильма «Иван Васильевич меняет все». На месте певца появился портрет шоумена Павла Воли. Изменения произошли на фоне ситуации с «голой» вечеринкой блогера Анастасии Ивлеевой, на которой присутствовал Киркоров.

Гендиректор ТНТ Тина Канделаки подтвердила, что финал новогодней ленты, где должен был появиться Киркоров, будут переснимать. По ее словам, таким образом создатели планируют сделать фильм более насыщенным и увлекательным.