Стало известно, какую сумму долга Киркоров выплатил налоговой SHOT: Киркоров выплатил 12,3 млн рублей долга перед налоговой

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Филипп Киркоров

Telegram-канал SHOT сообщает, что российский эстрадный певец Филипп Киркоров погасил задолженность в размере 12,3 млн рублей перед Федеральной налоговой службой. По данным канала, в эту сумму вошли земельный, имущественный, транспортный налоги и начисления по УСН.

Как пишет канал, исполнитель в экстренном порядке взялся за решение вопроса с ФНС после резонансной «голой» вечеринки, организованной блогером Анастасией Ивлеевой. Известно, что ФНС уже начала проверять некоторых гостей мероприятия. По информации канала, долг по налогу на имущество у Киркорова составлял 7,3 млн рублей, по транспортному налогу — 253 тыс. рублей, по земельному налогу — 371 тыс. рублей, по УНС — более 4 млн.

26 декабря артист обратился к россиянам, записав видео. Музыкант признался, что совершил ошибку, посетив мероприятие. Он подчеркнул, что является патриотом России и хочет дальше развивать творчество и радовать зрителей именно в этой стране.

29 декабря сообщалось, что если до наступления нового года участники вечеринки Ивлеевой не закроют свои долги перед налоговой, их ждет глубокий аудит со стороны МВД. Правоохранители будут отслеживать движение средств на счетах. Отмечалось, что эти процедуры проходила сама организатор дискотеки.

«Голая» вечеринка Ивлеевой состоялась 20 декабря в московском клубе Mutabor. Телеведущая позвала на закрытую тусовку главных звезд российского шоу-бизнеса. Впоследствии общественники попросили прокуратуру проверить мероприятие, в котором они усмотрели пропаганду ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена). Также их возмутило, что вечеринка прошла во время проведения СВО на Украине.