С Киркорова взыскали почти 8 млн рублей долгов по налогам Суд в Москве взыскал с Киркорова 7,9 млн рублей задолженности по налогам

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Филипп Киркоров

Суд в Москве взыскал с народного артиста России Филиппа Киркорова почти 8 млн рублей задолженности по налогам и сборам, сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции. Соответствующее решение вынес мировой судья участка Таганского района столицы. Судебный приказ пока не вступил в законную силу.

Мировой судья судебного участка № 374 Таганского района г. Москвы, рассмотрев заявление о взыскании задолженности, вынес судебный приказ о взыскании с Киркорова Филиппа Бедроса в пользу Инспекции Федеральной налоговой службы № 9 по г. Москве задолженность за 2022 год по налогам и сборам в размере 7 972 985 руб. 00 коп. <...> А также государственной пошлины в доход бюджета города Москвы в размере 24 032 руб. 46 коп. <...>, — говорится в сообщении.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что Киркоров погасил задолженность в размере 12,3 млн рублей перед Федеральной налоговой службой. В эту сумму вошли имущественный, земельный и транспортный налоги, а также начисления по УСН. Отмечалось, что певец в экстренном порядке взялся за решение вопроса с налоговой после участия в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой.