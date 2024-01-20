Барецкий не прочь сразиться на ринге с Киркоровым и SHAMAN

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Стас Барецкий

Шоумен Стас Барецкий в разговоре с NEWS.ru рассказал о готовности побороться на ринге с известными медийными личностями, в том числе с певцами Филиппом Киркоровым и SHAMAN, а также с юмористом Александром Гудковым. Он отметил, что ему интересны спарринги с «драйвовыми».

Почему нет, конечно, вышел бы в ринг с Александром Гудковым, с любым готов. Но я жалеть не буду. Вышел бы со всеми. С Киркоровым, хотя я к нему хорошо отношусь, нормальный дядька. Мы по массе подходим, он высокий, у него кости тяжелые, а я не высокий, но круглый. С Киркоровым, давайте, следующий бой, с Монголом вышел, теперь давайте. Я готов с ним пободаться, остальные соперники не особо интересны, — сказал Барецкий.

Он также подчеркнул, что мог бы сразиться и с SHAMAN, который ему симпатичен. Кроме того шоумен готов к спаррингам и с Олегом Газмановым, а также остальными «драйвовыми».

Ранее Барецкий вызвал журналиста Сергея Соседова на бой из-за критики последним телеканала НТВ. По его мнению, Соседов зря «выходит как потерпевший» и ждет толерантного к себе отношения.

Возвращение в Россию комика Александра Гудкова шоумен назвал большой ошибкой. Барецкий убежден, что в России нужны люди, которые «что-то делают». Например, совершают подвиги или снимают фильмы, пишут музыку, рисуют картины. А комикам, по его мнению, уже нет места.