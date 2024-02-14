«Музыка еще прозвучит»: Киркоров впервые высказался о поездке в Донбасс Киркоров опубликовал фото из разрушенного концертного зала в Горловке

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Филипп Киркоров

Российский певец Филипп Киркоров прервал свое молчание в социальных сетях после «голой» вечеринки и опубликовал в Instagram (деятельность в РФ запрещена) фото из Дома культуры «Шахтер» в Горловке. Артист рассказал, что именно там впервые прозвучал его хит «Атлантида».

Сегодня этот зал разрушен. Но не разрушены мы. Не разрушен я. Здесь музыка еще зазвучит... силами наших героев, — написал Киркоров.

Ранее в Сети появилось видео с поездки Киркорова в Донбасс, где он выступил в городской больнице Горловки. Певец исполнил перед ранеными военными и сотрудниками медучреждения песню «Снег». Кроме того, Киркоров привез в ДНР гуманитарную помощь и подарки для бойцов, а также пообещал оплатить протезы троим военнослужащим.

Как считает продюсер Павел Рудченко, визит Киркорова в Горловку и его выступление перед участниками СВО говорит о безусловной поддержке артистом России. По его словам, исполнитель доказал, что не собирается покидать страну и планирует работать в РФ. Также положительно поступок артиста оценили представитель МИД России Мария Захарова и командир спецназа «Ахмат» Герой России Апти Алаудинов.

В свою очередь первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов предположил, что россияне не станут относиться лучше к Киркорову после его визита в Горловку, а вице-спикер Государственной думы Петр Толстой выразил уверенность, что Киркоров может еще долго пытаться компенсировать свой визит на «голую» вечеринку, но не факт, что общество это забудет.