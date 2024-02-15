«Украинская» песня для бойцов СВО: последние новости о Киркорове 15 февраля

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Филипп Киркоров

Народный артист России Филипп Киркоров подвергся критике после поездки в Донбасс. В чем причина, какую песню он исполнил перед бойцами СВО, какие последние новости о поп-короле 15 февраля?

Почему бойцы СВО критикуют Киркорова после поездки в Донбасс

Российские военнослужащие неоднозначно отреагировали на визит Киркорова в зону СВО. Так, актриса Яна Поплавская публиковала видео, на котором бойцы одной из частей высказывают недовольство из-за поездки поп-короля в Донбасс.

«Если вы хотите закрыть свой позор, то снимайте костюмы с перьями, наденьте маскхалат и средства бронезащиты, получите оружие. Прибудете в зону СВО и покажете, на что вы способны», — заявил один из военных на видео.

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман объяснил, почему визит Киркорова в Горловку не понравился российским бойцам. По его словам, неоднозначное отношение было к артисту и в мирное время, поэтому в сложившейся ситуации нет ничего удивительного.

«К Киркорову отношение даже в мирное время было очень сложное и неоднозначное. Поэтому и этот его визит понравился далеко не всем. Это, собственно, было понятно. Я тоже не ожидал его поездки в Донбасс, хотя и не удивился. Но если Киркоров кого-то там порадовал, то уже хорошо», — сказал Вассерман в беседе с MK.RU.

При этом эрудит подчеркнул, что Киркоров, по его мнению, приехал в Донбасс, чтобы выразить свою позицию. Парламентарий уверен, что певец поддерживает СВО и Россию.

«Киркоров поехал в Донбасс, как и все прочие актеры и певцы, для выражения своей солидарности со спецоперацией. Показать: что бы он ни вытворял по бытовой части, он — со страной», — добавил Анатолий Вассерман.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Филипп Киркоров

Киркоров исполнил песню украинской певицы перед бойцами СВО?

Как сообщалось, в ходе встречи с ранеными российскими военнослужащими в больнице Горловки Киркоров исполнил один из своих хитов — песню «Снег». Журналистка Юлия Скубаева уточняет, что слова этой песни много лет назад написала украинская певица и поэт Ирина Билык. С марта 2014 года она критиковала Россию, а после 24 февраля 2022 года обвиняла российских военнослужащих в «разорении» ее дома под Бучей.

«Хорошо, что не гимн Украины. Но он привез гуманитарку. Поэтому мы опять поймем и простим», — пишет Скубаева в своем Telegram-канале.

Известно, что Билык с Киркоровым связывали долгие годы дружбы. В 2015 году певица приезжала в Крым, где встретилась с поп-королем в неформальной обстановке, за что подверглась критике на родине.

Как Нетребко отреагировала на поездку Киркорова в ДНР

14 февраля артист опубликовал на своей странице в социальной сети фото из разрушенного ДК «Шахтер», где он выступал в начале карьеры. Он выразил уверенность в том, что музыка в этом зале еще зазвучит.

«В этом зале первый раз прозвучал мой первый хит „Атлантида“. Сегодня этот зал разрушен. Но не разрушены мы. Не разрушен я. Здесь музыка еще зазвучит... Силами наших героев», — подписал снимок Киркоров.

На эту публикацию отреагировала уехавшая из России оперная певица Анна Нетребко. Известно, что артистку и поп-короля связывает близкая дружба. Так, уже после отъезда Нетребко Киркоров поздравил певицу с 52-летием, показав кадры их предыдущих встреч.

«Я ужасно по тебе скучаю», — написала Нетребко в комментариях под постом Киркорова о поездке в ДНР.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Филипп Киркоров

Как Лада Дэнс поддержала Киркорова

Певица Лада Дэнс заявила, что каждый человек может оказаться в такой ситуации, как Киркоров, и столкнуться со шквалом критики, передавал корреспондент NEWS.ru с «Праздника для всех влюбленных» от МУЗ-ТВ в Кремлевском дворце. Артистка назвала Киркорова умным человеком и предположила, что он «выберется» и разберется с жизненными трудностями, возникшими у него на пути.

«Мы не то что дружим, мы знаем друг друга очень давно. Филипп трубки-то не берет уже лет — я не знаю сколько, устала считать, — если это друг, то... Я Филиппа знаю с 20 лет. Филипп очень умный человек, он выберется. Он сильный, разберется. У каждого человека бывают разные полосы, каждый может попасть... Главное — что было до этой полосы, во время и после», — заявила артистка.

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