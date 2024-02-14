Лолита может завершить карьеру? Где она сейчас, какие концерты отменили

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Лолита Милявская

Продюсер Павел Рудченко не исключил, что «отмена» певицы Лолиты Милявской может подтолкнуть ее к завершению карьеры. Какие концерты артистки отменили, осталась ли она в России?

Что известно о возможном конце карьеры Лолиты

Лолита может пойти на принцип и распрощаться с карьерой, заявил в беседе с NEWS.ru продюсер Павел Рудченко. По его словам, артистка не видит ничего зазорного в своем участии в «голой» вечеринке, организованной блогером Анастасией Ивлеевой 20 декабря в московском клубе «Мутабор».

Певица отмечала, что ей не за что извиняться, и неоднократно призывала поклонников принимать ее такой, какая она есть, указал Рудченко. В то же время он выразил надежду, что Лолита пойдет навстречу своему зрителю.

«Она не признает ничего зазорного в своем поведении. В своих выступлениях она просто сказала, что она такая и примите ее такой. Извиняться ей не за что, как это сделали другие, признав, поняв и поменяв свою точку зрения. На мой взгляд, здесь будет тяжелая история. Мне кажется, она, может, пойдет на принцип. Я имею в виду, Лолита может даже быть готова к тому, чтобы распрощаться со своей карьерой или приостановить ее до определенного времени», — сказал продюсер.

Какие концерты Лолиты отменили

Telegram-канал SHOT 13 февраля сообщил, что в России отменили юбилейный тур Лолиты. По данным источника, этого добились общественники, возмущенные ее участием в «голой» вечеринке Ивлеевой. Канал уточняет, что зрителей о возврате билетов проинформируют в ближайшее время. Организаторы уже официально объявили об отмене выступлений артистки 19 марта в Перми и 21 марта в Екатеринбурге. Вскоре отмены ожидаются в Челябинске, Красноярске и Иркутске.

В январе были отменены все 10 подмосковных концертов певицы. Об этом заявила она сама, уточнив, что мероприятия планировались в рамках юбилейного тура в феврале. Они должны были пройти в Люберцах, Чехове, Орехово-Зуево, Раменском и других городах. Все площадки уже разместили информацию об отмене концертов на своих сайтах.

Кроме того, Лолиту вырезали из ряда новогодних программ. В частности, артистку убрали из эфиров ВГТРК и Первого канала, а ее выступление на «Зимнем Show» не состоялось.

Где сейчас Лолита

5 февраля Лолита опубликовала в своем Telegram-канале ролик, на котором она едет за рулем автомобиля, рассуждая о том, что «обязательно в распятии присутствует и смерть, и в то же время сила воскрешения». Также она исполнила фрагмент из популярной песни, отметив, что давно не занималась любимым делом.

«А я почему-то очень хочу спеть, меня просто распирает, наверное, потому что я давно не пела. Вот кусочек из моего любимого трека: „Никаких больше вечеринок“», — пропела Лолита.

Как обратили внимание пользователи, придорожные пейзажи за окном авто Лолиты могут намекать на то, что певица находится не в России: за окном светит яркое солнце и нет снега. В этом контексте СМИ и поклонники вспомнили о недвижимости исполнительницы в Болгарии.

«Снега нет совсем... Это в Болгарии?» — интересовалась подписчица Telegram-канала певицы в комментариях к соответствующему видео.

Сама Лолита не заявляла о том, что решила уехать из России. Как ранее говорила артистка, она не планирует покидать страну.

«Я с 16 лет живу в России, здесь окончила институт, тут же получила пенсию, валить никуда не собиралась, но неймется, обязательно надо это пообсасывать. Обсасывайте дальше. А я жду удачного замужества», — отмечала певица 14 января.

После публикации видео 5 февраля Лолита не выходила на связь с поклонниками. На настоящий момент неизвестно, где она находится.

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