«Если это друг»: Лада Дэнс впервые отреагировала на «отмену» Киркорова Лада Дэнс: каждый может оказаться в такой ситуации, как Киркоров

Фото: Сергей Петров/NEWS.RU

Певица Лада Дэнс заявила, что каждый человек может оказаться в такой ситуации, как поп-король Филипп Киркоров, и столкнуться со шквалом критики, передает корреспондент NEWS.ru с «Праздника для всех влюбленных» от МУЗ-ТВ в Кремлевском дворце. По ее мнению, у всех бывают «разные полосы», но важно то, «что было до этой полосы, во время и после». Артистка назвала Киркорова умным человеком и предположила, что он «выберется» и разберется с жизненными трудностями, возникшими у него на пути.

Мы не то что дружим, мы знаем друг друга очень давно. Филипп трубки-то не берет уже лет — я не знаю сколько, устала считать — если это друг, то... Я Филиппа знаю с 20 лет. Филипп очень умный человек, он выберется. Он сильный, разберется. У каждого человека бывают разные полосы, каждый может попасть... Главное — что было до этой полосы, во время и после, — заявила артистка.

Ранее Киркоров прервал свое молчание в социальных сетях после «голой» вечеринки и опубликовал фото из Дома культуры «Шахтер» в Горловке. Артист рассказал, что именно там впервые прозвучал его хит «Атлантида». Также в Сети появилось видео из поездки Киркорова в Донбасс, где он выступил в городской больнице Горловки. Певец исполнил перед ранеными военными и сотрудниками медучреждения песню «Снег». Кроме того, Киркоров привез в ДНР гуманитарную помощь и подарки для бойцов, а также пообещал оплатить протезы троим военнослужащим.