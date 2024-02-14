Ужас Киркорова, признание Лолиты: последние новости шоу-бизнеса 14 февраля

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Филипп Киркоров, Лолита Милявская

В Сети появились новые кадры визита певца Филиппа Киркорова в Донбасс, телеведущая Регина Тодоренко готовится к новому дебюту, а Лолита Милявская высказалась об отмене ее гастрольного тура и сделала признание. Какие последние новости шоу-бизнеса 14 февраля?

Что ужаснуло Киркорова

14 февраля в Сети появились неопубликованные ранее кадры поездки народного артиста России в Донбасс. В частности, телеканал НТВ показал, как Киркоров посетил детский социальный центр в Горловке. Он привез для детей различную технику, а также подарки. Малыши в свою очередь подготовили для исполнителя свое представление.

«Я об этом мечтала», — призналась девочка, получая подарок от артиста.

Также Киркоров заехал в местный Дворец культуры «Шахтер», где он давал концерты во время первых гастролей. В ноябре 2022 года здание подверглось обстрелу, в результате чего получило серьезные повреждения.

«Какой ужас. Я никогда не мог представить, что приеду сюда и увижу этот зал в таком виде. Это страшно», — признался певец.

На своей странице в социальной сети Киркоров опубликовал фото из ДК «Шахтер». Он выразил уверенность в том, что музыка в этом зале еще зазвучит.

«В этом зале первый раз прозвучал мой первый хит „Атлантида“. Сегодня этот зал разрушен. Но не разрушены мы. Не разрушен я. Здесь музыка еще зазвучит... Силами наших героев», — подписал снимок Киркоров 14 февраля.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Филипп Киркоров

Что сказала Лолита об отмене своих концертов

Певица Лолита Милявская 14 февраля опубликовала в своем Telegram-канале видео, на котором высказалась об отмене своего юбилейного гастрольного тура. Певица поблагодарила своих зрителей за любовь и пообещала вернуть все деньги за билеты.

Как сообщила артистка, сейчас она приступает к восстановлению храма «на одной из новых территорий». Лолита подчеркнула, что уже не первый год оказывает гуманитарную помощь мирным жителям и защитникам Донбасса, но до настоящего момента предпочитала не афишировать свою благотворительную деятельность.

«Я никогда не предавала это огласке, потому что считала, что это так неинтеллигентно. А сейчас веду себя неинтеллигентно, потому что, наверное, должна это сделать. <...> Я одна из первых, кто пел концерты в Донецке и Луганске. Я пела, а взрослые мужики плакали. После концерта они мне рассказывали про боевые действия и про тот ужас, который пережили они и их семьи. Я про это все писала, но разве вам было это интересно? Откуда такое желание видеть людей раздавленными?» — обратилась Лолита к общественникам, по требованию которых был отменен ее гастрольный тур.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Лолита Милявская

Кто станет ведущей «Новой Фабрики звезд»

Вести «Новую Фабрику звезд» на телеканале ТНТ будет украинская блогер и телеведущая Регина Тодоренко. Она рассказала, что считает этот проект культовым и именно с него начался ее творческий путь. Тодоренко подчеркнула, что мечтала стать ведущей «Фабрики звезд».

«Это важное событие. Я очень хорошо понимаю и чувствую всех этих ребят, талантливых, жаждущих приходить, показывать свое творчество и побеждать, потому что я все это испытала на своей шкуре. Для меня, конечно же, это шоу основополагающее. И не скрою, что я мечтала быть ведущей этого проекта! Поэтому, когда мне пришло приглашение от канала ТНТ на эту роль, я очень сильно обрадовалась!» — сказала телеведущая.

Наставниками телепроекта станут певцы Сергей Жуков и Сергей Шнуров. Телеведущая отметила, что уважает обоих музыкантов. При этом она призналась, что влюблена в творчество лидера группы «Руки Вверх!».

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Регина Тодоренко

Почему отменили концерт Брежневой в Бишкеке

Концерт украинской певицы Веры Брежневой отменили в Бишкеке, сообщил представитель администрации Дворца спорта, где должно было состояться выступление. По его словам, причины отмены являются техническими.

«Концерт Брежневой отменен по техническим причинам. Желающие вернуть деньги могут написать заявление или обменять билеты на Брежневу на билеты на группу „Рефлекс“, выступление которой должно состояться 2 марта», — заявили во Дворце спорта.

Брежнева на своей странице в соцсети подтвердила, что концерт отменили по не зависящим от нее причинам. Летом 2023 года певице не дали выступить в Португалии и Испании. В минувшем мае концерт артистки также отменили в Турции.

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