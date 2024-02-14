Как Киркоров попал на «голую» вечеринку? Последние новости 14 февраля

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Филипп Киркоров

Продюсер Иосиф Пригожин раскрыл, какую услугу оказали певцу Филиппу Киркорову за участие в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой. Какие последние новости о поп-короле, за что его критикуют после поездки в Донбасс?

Как Киркоров оказался на «голой» вечеринке

По словам Пригожина, народный артист России попал на скандальное мероприятие, организованное Ивлеевой 20 декабря в московском клубе «Мутабор», в рамках «бартера». Как уточнил продюсер, Ивлеева должна была бесплатно сняться в клипе Киркорова взамен блогера Вали Карнавал (настоящее имя — Валентина Карнаухова).

«Насколько я понял, у Вали Карнавал была трагедия с отцом. По-моему, то ли он умер, то ли еще что-то случилось. Произошла замена, в клипе в итоге снялась Ивлеева совершенно бесплатно. В качестве благодарности она пригласила Филиппа Киркорова на вечеринку, и он в обмен пообещал к ней прийти», — заявил Пригожин в беседе с info24.ru.

Продюсер добавил, что поп-король сам не напрашивался на «голую» вечеринку. Пригожин отметил, что на скандальное мероприятие Киркоров пришел в своем обычном концертном наряде, а резонанс спровоцировали те гости тусовки, которые оделись слишком откровенно.

Почему Киркорова критикуют после поездки в ДНР

13 февраля певец посетил горбольницу № 2 в Горловке в Донецкой Народной Республике (ДНР). Артист привез гуманитарную помощь и выступил перед сотрудниками и пациентами клиники, о чем сообщил ряд Telegram-каналов.

Как уточняется, Киркоров доставил в Горловку подарки раненым бойцам, компьютеры, принтеры и необходимую технику для местного детского центра. Также он пообещал оплатить протезы трем военнослужащим.

Поездка Киркорова в зону спецоперации не осталась без критических отзывов. Так, актриса Яна Поплавская заявила, что Донбасс — это «не прачечная, где отмывают обгаженные штаны», а поступок артиста не является «искуплением за все, что вытворил „голый король“».

«Стыдно и мерзко, если честно, коллеги. А у меня лишь одно желание — плюнуть в рожу тому, кто все это провернул, лишь бы отбелить „голубой бриллиант“», — написала Поплавская в своем Telegram-канале.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Яна Поплавская

К своему посту она прикрепила видеообращение бойцов одной из частей, которые также остались недовольны поездкой Киркорова. Озвучивший позицию своих сослуживцев солдат предложил артисту «смыть позор» путем присоединения к военнослужащим на поле боля.

«Если вы хотите закрыть свой позор, то снимайте костюмы с перьями, наденьте маскхалат и средства бронезащиты, получите оружие. Прибудете в зону СВО и покажете, на что вы способны», — заявил боец на видео.

Кроме того, визит Киркорова в ДНР раскритиковали некоторые СМИ. Издание «Царьград» выпустило несколько публикаций, в которой подвергло сомнению искренность намерений поп-короля.

«Поездка Киркорова в Горловку — done. Теперь осталось Моргенштерну (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) на лице вытатуировать „Донбасс“, а Милохину станцевать в женском платье где-то рядом с „Азовсталью“. Вот тогда будут соблюдены все формальности и снова на всех экранах страны появятся эти „звезды“. Ведь план именно такой, да?» — пишет «Царьград» в своем Telegram-канале 14 февраля.

Кто поддержал Киркорова после поездки в ДНР

Представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале сообщила, что Киркоров всегда помогал фронту, но об этом мало кто знает.

«Мало кто знает, сколько он всегда помогал. Дети, раненые, социальные учреждения — он жертвовал и поддерживал всю свою жизнь», — написала Захарова.

Военкор Александр Коц назвал достойным поступком визит Киркорова в ДНР. Журналист подчеркнул, что не имеет значения, по своей воле или нет артист приехал в зону СВО.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Мария Захарова

«Это, конечно, не подвиг, но все-таки поступок. Вынужденный или добровольный — дело десятое. Но именно так избавляют себя от вечных мук в попытке усидеть на двух стульях», — пишет Коц в своем Telegram-канале.

Продюсер Яна Рудковская сообщила, что еще неделю назад знала о готовящейся поездке Киркорова в зону СВО. По ее словам, артист совершил настоящий мужской поступок.

«Привез подарки, поддержал ребят, пообещал помочь с протезами, спел свои песни. И можно сколько угодно припоминать ему вечеринку и прочее, но вот — настоящий поступок мужчины с большим и добрым сердцем. Он давно собирался туда поехать. Очень горжусь! Молодец!» — написала Рудковская в Telegram-канале.

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