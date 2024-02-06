Шоу «Маска» в 2024 году: когда выйдет, что с Киркоровым, участники, новости

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Шоу «Маска»

Пятый сезон шоу «Маска» должен был выйти на канале НТВ 11 февраля, однако премьеру перенесли. Когда покажут программу, вернется ли Филипп Киркоров в кресло жюри, какие маски увидят зрители?

Когда выйдет пятый сезон «Маски»

Телеканал НТВ сообщил, что премьера пятого сезона музыкального шоу «Маска» не состоится 11 февраля, как было анонсировано ранее.

Канал без объяснения причин заявил, что передача выйдет в эфир на неделю позже — 18 февраля.

Появится ли Киркоров в новой «Маске», кто может занять его место

Филипп Киркоров был членом жюри шоу «Маска» на протяжении четырех сезонов, однако из-за «отмены» поп-короля после участия в «голой» вечеринке телеведущей Анастасии Ивлеевой его участие в проекте под вопросом.

На данный момент неизвестно, появится ли певец в пятом сезоне передачи. При этом поклонники программы предположили, что перенос премьеры «Маски» связан со скандалом вокруг Киркорова. По их мнению, авторы шоу заменят артиста. Они предложили взять в жюри Николая Баскова, Ольгу Бузову или Иду Галич вместо Киркорова.

При этом продюсер проекта Юлия Сумачева в соцсетях выражала надежду, что поп-король останется в составе жюри. На вопрос о том, кто заменит музыканта, она ответила: «Надеюсь, что никто. „Маску“ без Филиппа не представляю».

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Филипп Киркоров

Что еще известно про пятый сезон «Маски»

В пятом сезоне проекта «Маска» за победу сразятся 14 участников.

Масками юбилейного сезона станут Акула, Арлекин, Бабочка, Водяной, Горилла, Енот, Змей Горыныч, Кактус, Кот, Кукуруза, Матрешка, Мотылек, Перец и Щенок. Ведущим проекта останется Вячеслав Макаров.

В шоу было четыре постоянных члена жюри — Филипп Киркоров, Тимур Родригез, Валерия и Регина Тодоренко. Но Киркоров теперь под вопросом.

В кресле пятого судьи в разные сезоны находились Гарик Мартиросян, Александр Ревва, Тимур Батрутдинов и Алексей Воробьев. Новое имя станет известно в скором времени.

В Сети предполагают, что в состав жюри могут войти Кирилл Туриченко или Марк Тишман.

Кто побеждал в шоу «Маска»

Программа «Маска» выходит на НТВ с 2020 года. В первом сезоне шоу победу одержал певец Анатолий Цой, выступавший в костюме Льва.

«Это удивительно, но у Льва появились фан-аккаунты в соцсетях, и для меня это самое большое открытие. Льву присылали массу комментариев», — рассказывал артист.

Во втором сезоне победил исполнитель Jony, скрывавшийся под маской Крокодила. В третьем — оперный певец Ильдар Абдразаков. Он выступал в костюме Дракона.

В четвертом сезоне «Маски» победителей было двое — ими стали певцы Сергей Лазарев (Скорпион) и Дима Билан (Мамонтенок). Такое решение принял председатель жюри Филипп Киркоров, после того как голоса судейской коллегии разделились поровну.

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