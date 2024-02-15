В ГД объяснили, почему не стоит критиковать Киркорова за украинскую песню Депутат Шолохов призвал не критиковать Киркорова за исполнение украинской песни

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Филипп Киркоров

Общественности не стоит критиковать народного артиста России Филиппа Киркорова за исполнение песни украинской артистки Ирины Билык в Горловке, заявил NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов. Парламентарий подчеркнул, что композицию необходимо оценивать с точки зрения не национальности автора, а ее содержания. По его словам, такая логика присуща лишь националистам.

Не нужно критиковать Киркорова за то, что он в Горловке исполнил песню украинского композитора. Мы песни не по национальности автора оцениваем, а по содержанию. И в этом наше отличие от националистов, — сказал он.

Вместо этого Шолохов призвал россиян задуматься, почему Киркоров, чьи выступления стали отменять после его участия в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой, решил приехать в ДНР впервые за два года после начала военной операции. Он добавил, что, по его мнению, «ответ очевиден».

Ранее в Сети распространились кадры, на которых Киркоров исполняет перед российскими военнослужащими в ДНР песню «Снег» украинской артистки Ирины Билык. Интернет-пользователи раскритиковали певца за выбор такой композиции.

Депутат Госдумы Виталий Милонов ранее заявил, что Киркоров переосмыслил свои «прежние ценности» и совершил попытку покаяния, отправившись выступать в Донбасс. Он назвал исполнителя молодцом, отметив, что такого поступка от него никто не ожидал. Милонов подчеркнул, что не может осуждать Киркорова, потому что сам «не безгрешен».