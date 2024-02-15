«Никто не ожидал»: Милонов о поездке Киркорова в Донбасс Милонов назвал молодцом посетившего Донбасс Киркорова

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Виталий Милонов

Певец Филипп Киркоров переосмыслил свои «прежние ценности» и совершил попытку покаяния, отправившись выступать в Донбасс, заявил Daily Storm заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов. Депутат назвал исполнителя молодцом, отметив, что такого поступка от него никто не ожидал. Милонов подчеркнул, что не может осуждать Киркорова, потому что сам «не безгрешен».

Не считаю, что это (поездка в Донбасс. — NEWS.ru) что-то сверхъестественное, за что надо тут же давать звание Героя России. Но если он, Филипп Киркоров, человек, от которого такого никто не ожидал, это сделал — молодец! Надеюсь, что это не разовая акция. Это свидетельствует о том, что человек переосмыслил свои прежние ценности. И я могу быть этому только рад, — выразил мнение депутат.

Певец посетил детский социальный центр в Горловке. Он привез для детей различную технику, а также подарки. Кадры его приезда опубликованы в Сети.

Ранее Милонов предложил телеведущей Ксении Собчак посетить зону СВО, чтобы восстановить репутацию. Парламентарий подчеркнул, что «для нее это шанс». По словам Милонова, Собчак может на всю страну заявить, что хочет прибыть в зону спецоперации и «провести корпоратив какой-нибудь по случаю 23 Февраля в артиллерийской бригаде». Депутат пообещал, что рассмотрит такое предложение, если оно поступит.