«Для нее – это шанс»: Милонов призвал Собчак посетить зону СВО Депутат Милонов: Собчак стоит посетить зону СВО для восстановления своего имени

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Виталий Милонов

Чтобы восстановить свое имя, телеведущей Ксении Собчак следует посетить зону специальной военной операции, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов. В разговоре с «Радио 1» парламентарий подчеркнул, что «для нее — это шанс».

Для нее — это шанс. Она может на всю страну заявить, что она хочет прибыть в зону спецоперации и провести корпоратив какой-нибудь по случаю 23 февраля в артиллерийской бригаде, рассмотрим предложение, — пояснил Милонов.

Он также высказался о судебном решении, вынесенном Хамовническим судом Москвы в отношении экс-коммерческого директора Собчак Кирилла Суханова. По словам депутата, ему «очень печально», но решение было принято исходя из буквы закона. Парламентарий напомнил, что у осужденных есть возможность обжаловать приговор.

Мне очень жаль и очень печально, что много дали, но суд принимал решение исходя из буквы закона, — высказался депутат.

Хамовнический суд ранее приговорил экс-директора холдинга «Осторожно медиа» журналиста Ксении Собчак Кирилла Суханова к 7,5 года колонии строгого режима по уголовному делу о вымогательстве 11 млн рублей у главы Ростеха Сергея Чемезова. По семь лет получили авторы Telegram-канала «Тушите свет» — экс-главред Tatler Ариан Романовский и журналист Тамерлан Бигаев.