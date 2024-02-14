Появились новые кадры визита Киркорова в Горловку Киркоров навестил детей в социальном центре в Горловке

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Филипп Киркоров

Российский певец Филипп Киркоров посетил детский социальный центр в Горловке. Он привез для детей различную технику, а также подарки. Кадры его приезда опубликовал Telegram-канал «360».

Киркоров также посетил Дворец культуры «Шахтер», где много лет назад выступал во время своих первых гастролей. В конце 2022 года ДК попал под обстрел ВСУ, и по признанию самого певца, ему тяжело видеть последствия этого удара.

Ранее Киркоров посетил горбольницу № 2 в Горловке в Донецкой Народной Республике (ДНР). Певец привез гуманитарную помощь и выступил перед сотрудниками и пациентами клиники. Выступая с речью, Киркоров подчеркнул, что он патриот России и не намерен покидать страну. Артист отметил, что бойцы ВС РФ обеспечивают безопасность страны в тылу и он это чувствует.

Военкор Александр Коц назвал достойным поступком визит Киркорова в ДНР. Журналист подчеркнул, что не имеет значения, по своей воле или нет артист приехал в зону СВО.

Актриса Яна Поплавская жестко прошлась по визиту Киркорова в Горловку. Она подчеркнула, что «Донбасс — это не прачечная, где отмывают обгаженные штаны» и поездка артиста — «не искупление за всё, что вытворил «голый король».

К своему посту она прикрепила видеообращение бойцов одной из частей, которые также остались недовольны поездкой Киркорова. Озвучивший позицию своих сослуживцев солдат предложил артисту смыть позор путем присоединения к военнослужащим на поле боя.