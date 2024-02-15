«Морды хитрые в крови»: готовы ли в России простить звезд «голой» вечеринки

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Филипп Киркоров

Звезды, оказавшиеся в немилости после участия в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой, не только принесли извинения, но и начали помогать фронту. Что об их поступках говорят в России, готовы ли их простить?

Кто из звезд «голой» тусовки посетил зону СВО

Певец Филипп Киркоров 13 февраля посетил больницу в Горловке, куда доставил гуманитарную помощь и выступил перед бойцами СВО. Кроме того, он приехал в детский социальный центр, куда привез не только необходимую для работы технику, в том числе компьютеры и кондиционеры, но и много подарков для воспитанников учреждения.

Заслуженный артист России Дима Билан после «голой» тусовки посетил Республиканский травматологический центр в ДНР, где встретился с маленькими пациентами и их родителями и подарил им подарки. Также учреждение получило от Билана кондиционеры.

После этого певец съездил в приют для бездомных животных, которому пожертвовал 3 млн рублей. Исполнитель даже взял из учреждения черного кота, которого назвал Шахтером.

Что в Чечне думают о звездах «голой» тусовки

Командир спецназа «Ахмат» Герой России Апти Алаудинов рассказал притчу о стае шакалов и усталом льве, комментируя попытки некоторых российских артистов оправдаться перед населением после участия в «голой» вечеринке. При этом он не исключил, что кто-то из звезд может начать искренне сожалеть и понимать, что совершил глупость.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Апти Алаудинов

«Ведь что они говорили, как там одна поэма, я ее с детства люблю, и там есть такие слова: «По горным тропам, даже и не присев, идет-бредет усталый лев. За ним же полчища шакалов, чьи морды хитрые в крови, и объясняются в любви. „О, как ты горд! Какой оскал! Ты выше, круче скал, ты только рев издай, мы в бой все кинемся за тобой“. Но голодом свело им брюхо, к порывам душ оно ведь глухо. И молвила шакалья тень: „Там, впереди, двойной капкан, ты вмиг его собьешь, канкан“. И в миг капкан был на шкуре льва. Мораль сей басни такова: не верь всем тем, кто рядом вьется и попросту в любви клянется», — рассказал Алаудинов.

Несмотря на это, командир «Ахмата» надеется на искреннее раскаяние участвовавших в «голой» вечеринке артистов. По его словам, им нужно дать шанс искупить свою вину.

Почему Поплавская призвала не прощать Киркорова

Актриса Яна Поплавская жестко прошлась по визиту Киркорова в Горловку. Она подчеркнула, что «Донбасс — это не прачечная, где отмывают обгаженные штаны», и поездка артиста — «не искупление за всё, что вытворил „голый король“».

«Стыдно и мерзко, если честно, коллеги. А у меня лишь одно желание — плюнуть в рожу тому, кто всё это провернул, лишь бы отбелить „голубой бриллиант“», — написала Поплавская в своем Telegram-канале.

К своему посту она прикрепила обращение бойцов одной из частей, которые также остались недовольны визитом Киркорова. Озвучивший позицию своих сослуживцев солдат предложил артисту смыть позор путем присоединения к военнослужащим на фронте.

Того же мнения придерживается и глава ФПБК Виталий Бородин. В разговоре с NEWS.ru он заявил, что если артисты действительно хотят очиститься от «голой» вечеринки, «им стоит брать в руки оружие и идти на передовые позиции».

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Филипп Киркоров

Кто призывал простить звезд «голой» вечеринки

Журналист Владимир Соловьев еще в декабре встал на защиту Киркорова и Билана. Он напомнил, что артисты всегда поддерживают Россию.

«По-другому себя ведут только Билан и Киркоров. Оба ездили, помогали. Филипп и в Крым ездил, и позицию свою сразу озвучил, учитывая всю сложность отношений с Аллой Пугачевой», — заявил телеведущий в проекте «Полный контакт».

Уехавший из России актер Алексей Панин заявил, что не видит ничего плохого в мероприятии, организованном Ивлеевой. Он отметил, что с радостью посетил бы такое событие.

«Классная вечеринка! Мне было бы приятно оказаться там в кругу красивых людей», — сказал артист.

Певица Лайма Вайкуле также подчеркивала, что не считает чем-то ужасным вечеринку Ивлеевой. Она также поддержала Киркорова и Лолиту. Исполнительница заявила, что Киркоров любит свою публику.

В начале февраля продюсер Павел Рудченко не исключил в разговоре с NEWS.ru, что после Киркорова «простят» и других гостей «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой — музыкантов Диму Билана и Анну Асти. По его словам, оба артиста оделись «более достойно».

«Реабилитировать могут Билана и Асти, они непосредственно были участниками вечеринки, но оделись более достойно, в концертные костюмы, не популяризировали это дело. Было видно по их эмоциям, что они не особо поддерживают эту вечеринку. Милявская — не думаю, что неофициально ее реабилитируют», — сказал Рудченко.

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