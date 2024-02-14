Тодоренко станет ведущей «Новой Фабрики звезд»: что известно, кто в жюри

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Регина Тодоренко

Блогер и телеведущая Регина Тодоренко станет ведущей в перезапуске «Новой Фабрики звезд». Как она попала в проект ТНТ, кто вошел в жюри «Фабрики», что известно об участниках?

Что рассказала Регина Тодоренко об участии в «Фабрике»

Украинская телеведущая рассказала The Voice, что очень хотела попасть на «Фабрику» — ее собственный путь к успеху начался с этого шоу, и она считает его очень важным. О перезапуске она узнала осенью, когда о новом проекте ТНТ объявила Тина Канделаки, и мечтала стать ведущей.

«Это важное событие. Я очень хорошо понимаю и чувствую всех этих ребят, талантливых, жаждущих приходить, показывать свое творчество и побеждать, потому что я всё это испытала на своей шкуре. Для меня, конечно же, это шоу основополагающее. И не скрою, что я мечтала быть ведущей этого проекта! Поэтому, когда мне пришло приглашение от канала ТНТ на эту роль, я очень сильно обрадовалась!» — рассказала Регина Тодоренко.

Кто попал на «Новую Фабрику звезд»

Уже известно, что наставниками на «Новой Фабрике звезд» станут лидер «Ленинграда» Сергей Шнуров и солист и лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков. Тодоренко с восторгом отозвалась о певце из «Руки Вверх!».

«Наставники — культовые! Я искренне влюблена в творчество Сергея Жукова, его музыку, я на ней росла. И очень уважаю его большую прекрасную семью. Мне очень нравится, как они воспитывают детей, какое образование им дают. Такой наставник, как Сергей, кажется, как отец будет воспитывать свою команду на «Новой Фабрике звезд», — заявила ведущая.

Участникам шоу она пожелала «показать свои яркие стороны, но при этом оставаться собой».

Что известно о «Новой Фабрике звезд»

Телеведущая и продюсер Тина Канделаки объявила о перезапуске «Новой Фабрики звезд» в октябре 2023 года. По ее словам, новое шоу приурочено к 25-летию телеканала ТНТ. Канделаки заявила, что новое шоу должно обеспечить «перезагрузку» российской музыке.

«Музыкальные байопики хотят снимать про „Иванушек“, „Кино“ и „Руки Вверх!“, потому что за последние годы других таких глыб не появилось. Но это не значит, что их нет, эти бриллианты просто нужно найти и обрамить», — считает Канделаки.

«Ведомости» указывают, что производством «Новой Фабрики звезд» займется компания «ВайТ медиа», известная по таким телешоу, как «Маска», «Моя мелодия», «Фактор страха» и «Последний герой». Ранее она запустила на ТНТ шоу «Новая Битва экстрасенсов».

Как сообщила пресс-служба телеканала, участие в открытом кастинге проекта приняли почти тысяча человек из разных регионов России. Их слушали глава «ВайТ медиа» Юлия Сумачева, наставники шоу Сергей Шнуров и Сергей Жуков, а также генеральный продюсер ТНТ Аркадий Водахов.

Музыкальный критик Евгений Бабичев заявил NEWS.ru, что главной проблемой кастинга «Новой Фабрики звезд» ему кажется очень узкая «возрастная вилка» — от 16 до 21 года. По его мнению, сходство участников по возрасту лишит новую «Фабрику» прежнего разнообразия участников и выбранных ими жанров.

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