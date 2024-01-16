Покаяние за «голую» вечеринку? Сколько потратил Билан на гумпомощь для ДНР

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дима Билан

Российский музыкант Дима Билан приехал в Донбасс, чтобы поддержать жителей ДНР и участников спецоперации на Украине. Кто предложил Билану поехать в Донбасс, какую он привез гумпомощь и где побывал, помогал ли он раньше региону и связано ли это с участием в «голой» вечеринке Ивлеевой?

Кто предложил Диме Билану поехать в Донбасс

Дима Билан принимал участие в «голой» вечеринке, устроенной блогером Анастасией Ивлеевой в клубе «Мутабор» в ночь на 21 декабря. После того как последовала резкая реакция со стороны общества и участников и ветеранов СВО, он извинился вместе с рядом других звезд.

Извинившимся перед обществом гостям вечеринки предложили показать, что они с народом и думают о России.

«Колеблющихся и покаявшихся я призываю отправиться с концертами в Донбасс. <...> Поезжайте и вы, представители шоу-бизнеса, порадуйте дончан и военных. Но к сожалению, многие звезды рвутся только в города-миллионники — денег заработать», — заявил в беседе с NEWS.ru депутат Госдумы Дмитрий Гусев.

Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил другой вариант: искупить вину, пройдя обучение в Российском университете спецназа в Гудермесе.

Кроме того, Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ» сообщал, что участникам вечеринки Ивлеевой предложили поехать в зону СВО, чтобы «заработать прощение».

Какую гумпомощь Билан привез в ДНР

Военкор Андрей Руденко 16 января сообщил, что Билан приехал в ДНР. Он предположил, что поп-звезда намерен использовать поездку для собственного пиара.

«Пошла программа по отбеливанию „задниц“ всенародных любимцев. И история вроде не санкционная — приехал помочь деткам», — написал Руденко в своем Telegram-канале.

Вскоре военкор удалил эти сообщения.

«По Билану удалил гневные посты, потому что, как оказалось, он привез реальную помощь детям в виде протезов. Я многое не поддерживаю в действиях этой „элиты“, но здесь дети, а это святое», — заявил Руденко.

Группа «ДОНЕЦК ДНР НОВОСТИ СВО» в соцсети «ВКонтакте» опубликовала список мест, где побывал Дима Билан с гумпомощью. Певец побывал в Республиканском травматологическом центре, где подарил детям, которые проходят там лечение, сладкие наборы и умные колонки «Яндекс.Станция», а медицинскому коллективу для облегчения условий работы передал планшеты. Там же он встретился с участниками СВО и мирными жителями, которым поможет получить необходимые им протезы. Кроме того, в Донецке артист побывал в приюте для бездомных животных «ПИФ», которому передал 3 млн рублей.

Далее Билан поехал в Горловку, где передал Детскому социальному центру кондиционеры, в которых он давно нуждался.

Фото: vk.com/bilan_dima

Смог ли Билан найти в Донецке друзей

Как сообщает паблик, в Донецке артист встретился с Машей Доценко, которая с 12 лет регулярно помогает приюту.

«У нее была мечта — фотоаппарат, который и привез Дима Билан», — сообщают в группе «ВКонтакте».

Завершилась поездка в Макеевке, поселке Бажанова, где находится частный кошачий приют. В сентябре у артиста умер любимый кот Соломон. Из приюта в Макеевке он забрал с собой в Москву нового питомца по имени Шахтер.

Помогал ли он Донбассу раньше

Дима Билан не в первый раз оказывает поддержку жителям Донбасса. О готовности помогать он заявил летом 2022 года, признавшись, что до сих пор не оказывал адресной поддержки.

В дальнейшем Билан участвовал в различных акциях поддержки: на 1 сентября 2022 года он представил свой клип на песню «Крылатые качели», посвятив его тем детям Донбасса, которые никогда не услышат школьный звонок; в декабре 2022 года он с подарками посетил многодетную семью, которая одна из первых в России приняла детей-сирот из Донбасса; аналогичные визиты в рамках акции «Детям в руки» он провел в феврале и августе 2023 года. Кроме того, он приезжал с гумпомощью в Мариуполь.

В результате певец попал в санкционные списки — против него ввели санкции на Украине и в Канаде.

Спецоперацию певец впервые прокомментировал только в мае 2022 года. В беседе с KP.RU он признался, что Донбасс был вне его внимания долгие годы и только сейчас он начал понимать трагедию, которая там происходит. Билан подчеркнул, что прежде всего остается патриотом России.

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