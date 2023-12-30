В Госдуме призвали «покаявшихся» артистов отправиться в Донбасс Депутат Гусев: покаявшимся российским артистам нужно дать концерты в Донбассе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Гусев

Покаявшимся российским артистам, которые изменили позицию о специальной военной операции на Украине, нужно отправиться с концертами в Донбасс — порадовать военных и местных жителей, высказался в беседе с NEWS.ru депутат Государственной думы Дмитрий Гусев. По его мнению, следует прощать звезд, которые ругали страну и потом осознали свою неправоту.

У каждого могут быть заблуждения. Время непростое, люди дают слабину. Надо относиться по-христиански. Если человек уехал и начинает свою страну ругать, ему наплевать на бывших соотечественников, тогда и нам на него наплевать. Но если человек колеблется или осознал свою неправоту, покаялся, вернулся, то надо прощать. Ну а колеблющихся и покаявшихся я призываю отправиться с концертами в Донбасс, — заявил Гусев.

Депутат предложил таким артистам выступить также в Херсоне, Запорожье и Мелитополе. Он подчеркнул, что живущим там людям не хватает культуры, искусства и живого слова. Гусев также вспомнил про поездку в Луганск народного артиста РФ Владимира Стеклова, от встречи с которым «светлели лица» горожан.

Я видел, как после общения с народным артистом России Владимиром Александровичем Стекловым — мы с ним вместе выезжали в Луганск — светлели лица людей. Поезжайте и вы, представители шоу-бизнеса, порадуйте дончан и военных. Но, к сожалению, многие звезды рвутся только в города-миллионники — денег заработать, — высказался парламентарий.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что деятели культуры, выступавшие с критикой спецоперации, должны учитывать мнение российского народа. По словам главы государства, у них есть право на свою точку зрения, но в этом случае позиция россиян является объективным фактором, от которого критиковавшим СВО деятелям никуда не деться.