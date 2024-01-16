Билан взял кота в приюте во время визита в ДНР Билан взял кота из приюта в ДНР и назвал его Шахтером

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дима Билан

42-летний певец Дима Билан взял кота из приюта во время визита в ДНР и назвал его Шахтером, пишет Telegram-канал «Срочно, Сейчас». На опубликованном видео черный кот, которого артист взял на руки, лижет ему щеку. Билан приехал в регион с гуманитарной помощью, подарив новогодние подарки детям и встретившись с участниками СВО.

Он хочет сказать, чтобы я его оставил или чтобы я его забрал, я не понимаю, — улыбнулся артист, держа кота в руках.

Во время визита в ДНР певец навестил пациентов Республиканского травматологического центра. По данным канала, Билан пообещал посодействовать пострадавшим, нуждающимся в протезировании: им сделают протезы и организуют реабилитацию. Также Билан привез кондиционеры детскому центру в Горловке и передал приюту для бездомных животных 3 млн рублей.

Ранее Билан выразил соболезнования после удара по Белгороду. По его словам, в связи с произошедшим у него отсутствует настроение, и «невозможно держать боль внутри». Певец попросил жителей принять его соболезнования.

Он неоднократно участвовал в благотворительных акциях в поддержку СВО и семей Донбасса. В недавнем видеообращении по поводу посещения «голой» вечеринки Ивлеевой рассказывал, что 5 декабря 2023 года провел бесплатный концерт для семей участников СВО.