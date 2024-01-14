«Голая» тусовка на СВО, отъезд Глюкозы, скандал в ВС РФ: что будет дальше

Фото: Анастасия Ивлеева, певица Глюкоза (настоящее имя — Наталья Чистякова-Ионова)

Анастасия Ивлеева, певица Глюкоза (настоящее имя — Наталья Чистякова-Ионова)

Поездка участников «голой» вечеринки Ивлеевой, отъезд за границу певицы Глюкозы (Наталья Чистякова-Ионова), видеообращение сербского добровольца с жалобой на условия службы — эти и другие события были в центре внимания СМИ и соцсетей. Подробности главных новостей недели и их последствия — в обзоре NEWS.ru.

Что известно о поездке участников «голой» вечеринки на СВО

Некоторые участники скандальной «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой согласились поехать в зону СВО, чтобы «заслужить прощение», сообщает «ВЧК-ОГПУ». Таким образом звезды намерены «искупить вину» за посещение скандального мероприятия, утверждает канал.

Среди тех, кто окажется на передовой, будут певица Глюкоза (настоящее имя — Наталья Чистякова-Ионова) и рэпер T-killah (Александр Тарасов), отмечает «ВЧК-ОГПУ».

«Других вариантов им просто не дают. В ближайшее время звезды (к примеру, Глюкоза и Александр T-killah Тарасов) отправятся, чтобы „искупить вину“. Благодаря такому „раскаянию“ они снова хотят вернуться в ротацию эфиров. Уже продумывают репертуар и сценический образ», — пишет источник.

Рэпер Vacio (Николай Васильев) также выразил готовность уйти в зону СВО, если он сможет быть полезен на передовой. Сейчас исполнитель находится под арестом за сопротивление сотруднику полиции. Сообщалось, что ему вручили повестку в военкомат, а срочную службу он не проходил.

«В целом Vacio готов даже поехать на СВО, если он там будет полезен. Об этом нам рассказал член ОНК Москвы Алексей Лобарев, навестивший Васильева в СИЗО», — писал Telegram-канал Mash.

Кто еще из участников «голой» вечеринки может посетить зону СВО, «ВЧК-ОГПУ» не сообщает, но подчеркивает, что их «большинство».

«ВЧК-ОГПУ» пишет, что от звезд, посетивших скандальное мероприятие, ожидают полноценных выступлений перед бойцами ВС РФ и благотворительной помощи. Взамен знаменитостям обещают «спокойную медиаатмосферу».

«От „голых грешников“ ожидают теперь публичных поездок с полноценными афишами и благотворительной помощью фронтовикам. Взамен артистам предлагают как минимум информационную стерильность в СМИ, а также обещают не требовать блокировки выступлений и не насылать налоговые проверки», — утверждает Telegram-канал.

Между тем участники «голой» вечеринки один за другим сообщают о шагах, которые пользователи Сети расценивают как попытку искупить вину. Журналистка и телеведущая Ксения Собчак 5 января сообщила в своем Telegram-канале «Кровавая барыня» о возобновлении проекта по оказанию помощи переселенцам из Белгородской области. Ранее такую инициативу она проявила при обстрелах Шебекино.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Ксения Собчак

Проект журналистки поддержала певица Лолита Милявская. Она отметила, что принимала участие в акциях Собчак и ранее, но публично об этом не говорила.

8 января Киркоров на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщил о решении пожертвовать средства на помощь пострадавшим при теракте в Белгороде 30 декабря. Речь идет о гонораре певца от участия в шоу «Новогодняя Маска» на телеканале НТВ.

Заслуженный артист России Дима Билан неоднократно участвовал в благотворительных акциях в поддержку СВО и семей Донбасса. К примеру, в феврале 2023 года в рамках акции «Детям — в руки» он побывал в гостях у семьи, которая приняла детей-сирот из ДНР. Певец подарил новый холодильник, стиральную машину, компьютеры и велосипеды.

Сам Билан в недавнем видеообращении по поводу посещения им «голой» вечеринки Ивлеевой рассказывал, что 5 декабря 2023 года провел бесплатный концерт для семей участников СВО.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Дима Билан

Куда и почему Глюкоза уехала из России

На минувшей неделе певица Наталья Чистякова-Ионова, известная как Глюкоза (Глюк’oZa), заявила, что уехала из России вместе с семьей в отпуск на Сейшельские острова на новогодние праздники. По словам певицы, посещение этого места было ее мечтой.

«Моя давняя мечта сбылась — я впервые на Сейшелах. Это сплошной восторг! Удивительная природа — ощущение, будто все вокруг написано великим художником», — написала Чистякова-Ионова.

Артистка также рассказала, что сейчас на Сейшелах сезон дождей. Однако погода не портит общего впечатления от поездки.

«Единственный минус — погода. Сейчас здесь сезон дождей. Почему-то я не подумала посмотреть прогноз заранее. Но я все равно рада, что моя давняя мечта сбылась! А солнышко, думаю, еще проглянет», — заявила Глюкоза.

Наталья Чистякова-Ионова стала одним из гостей скандального мероприятия, организованного Ивлеевой 20 декабря в московском клубе «Мутабор». «Голую» вечеринку Глюкоза посетила в прозрачной юбке, но закрывающем тело красном боди.

Как сообщала в декабре газета «Коммерсант», Чистякова-Ионова попала в так называемый стоп-лист после вечеринки Ивлеевой. В черный список также вошли артисты Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Дима Билан и Анна Асти.

«Ряд телеканалов, рекламных агентств и компаний из разных сегментов бизнеса приостановили сотрудничество с блогером Анастасией Ивлеевой. В стоп-лист также попали Филипп Киркоров, Дмитрий Билан, Лолита Милявская, Глюкоза, Анна Асти», — отмечалось в соответствующей публикации издания.

На посещение Глюкозой скандальной вечеринки отреагировал в Telegram и ее бывший наставник — музыкальный продюсер Максим Фадеев. Он отметил, что Глюк’oZa — это не псевдоним Натальи, а название группы. В связи с произошедшим скандалом Фадеев объявил о возрождении проекта «в его первозданном виде», однако Чистяковой-Ионовой в нем уже не будет.

«Я считаю, что Наталья Ионова дискредитирует концепцию проекта — прежде всего музыкальным материалом, который она выпускает в последние годы. А также публичными появлениями на подобных мероприятиях (вечеринке Ивлеевой. — NEWS.ru). Этот проект создавался для детей, и мне кажется, она выросла уже из этого образа. Кроме этого, больше не хочу, чтобы меня как музыканта ассоциировали с этим артистом», — писал композитор в своем Telegram-канале.

Адвокат Вадим Багатурия в беседе с NEWS.ru заявил, что Фадеев может лишить Чистякову-Ионову псевдонима Глюк’oZа, поскольку права на использование сценического имени могли быть переданы ей на ограниченный срок.

«Авторские права и лицензию Максим Фадеев мог передать лишь на определенный срок. Видимо, сейчас этот срок закончился, что дает ему полное право вновь использовать образы и голос Глюк’oZы, чтобы перезапустить проект. Я вижу лишь такое основание для использования материалов, права на которые он ранее продал», — подчеркнул юрист.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певица Глюкоза (настоящее имя — Наталья Чистякова-Ионова)

Чем закончилась жалоба сербского добровольца Берича на условия службы в армии РФ

Снайпер Деян Деки Берич рассказал об издевательствах над добровольцами из Сербии в рядах ВС РФ. Как заявил Берич, сербы приезжают в Россию для службы в отдельном подразделении, которое входит в состав одного из полков ВС РФ.

«Руководство полка, по словам Берича, относится к сербским бойцам очень плохо — их называют цыганами, постоянно спрашивают, зачем они приехали, и не оказывают медицинской помощи», — передает Baza слова сербского добровольца.

Он признался, что боится за жизнь сербов, которые приехали в Россию. Берич также назвал ОПГ руководство подразделения, где происходят эти события.

«Я боюсь за жизни ребят, которые приехали в Россию. Сербы приехали от чистого сердца, приехали сражаться, а к ним относятся как к скоту. Командование этого полка — это ОПГ. Если кто-то начнет разбираться, вы увидите, что эти люди работают против русской армии», — сказал Берич в соответствующем видеообращении.

Серб считает, что в российской армии есть 1% недобросовестных лиц, которые заслуживают тюремного заключения.

Минобороны России эту информацию не комментировало.

По словам Берича, перед Новым годом сербским бойцам пришел приказ на штурм, однако им выдали всего по два-три рожка (магазин от автомата) на человека. Когда сербы поинтересовались, с чем идти на штурм, командование полка ответило, что «необходимое оружие вы найдете на поле боя», утверждает Берич.

«Бойцы потеряли уважение к этому полку и попросились в другое подразделение, где есть настоящие русские офицеры», — рассказал он.

Берич утверждает, что после этого у сербских бойцов отобрали оружие, назвали их «военными преступниками», выгнали из землянок на улицу на несколько дней и запретили подходить к кухне. По его словам, военным угрожали тюрьмой, избиением и расстрелом, а утром 8 января к ним пришла военная полиция.

«Они стреляли в воздух и в буквальном смысле избивали бойцов прикладами, заставляя признаться, что они шпионы», — говорит сербский доброволец.

Берич добавил, что обращался в военную прокуратуру Донецка и администрацию главы Чечни Рамзана Кадырова, чтобы сербов перевели в отряд «Ахмат», но «кому-то из полка не хочется, чтобы это закончилось по-хорошему».

Минобороны России эту информацию не комментировало.

Что касается самого Берича, то в 1999-м он пережил бомбардировки Сербии вооруженными силами стран НАТО. После окончания войны в Югославии занялся строительным бизнесом и оказался в Сочи, где устанавливал окна и двери в Олимпийской деревне. Там с ним связались боевые товарищи, которые в качестве добровольцев участвовали в югославском конфликте. Следующие четыре года Деян под позывным Деки провел в ДНР в качестве снайпера.

На заработанные в Сочи деньги Деян помог купить БТР и снабжал снаряжением других добровольцев, выполнял боевые задачи, за что был представлен к наградам. Однажды он оказался в плену. Режиссер из США русского происхождения Ольга Шехтер сняла про него документальный фильм «Война снайпера». В 2017 году по приказу Александра Захарченко, который был тогда главой республики, Берич получил паспорт ДНР. Сейчас он живет в России.

В декабре 2023 года Берич стал участником команды Владимира Путина на предстоящих президентских выборах.

В соответствии с Уголовным кодексом Республики Сербия Берич может получить многолетний тюремный срок, если он вернётся или будет арестован и доставлен в Сербию. Берич неоднократно призывал сербских добровольцев воевать на стороне России и в соцсетях, и в российских СМИ. Агентство безопасности и информирования внесло его в список военных наёмников и считает угрозой национальной безопасности Сербии.

Заявления снайпера Деяна Берича о притеснениях сербских бойцов в ВС РФ не изменят отношения граждан Сербии к России, заявил в беседе с NEWS.ru сербский политолог Стеван Гайич. Тем не менее он считает, что ситуация может повлиять на тех, кто хотел бы присоединиться к российским войскам.

«Конечно, люди, которые собираются воевать, будут думать, куда они попадут. Но по большому счету это не изменит отношения сербов к России, потому что СВО — это гораздо более глобальный вопрос, касающийся и нашего выживания как народа, как государства, а также выживания Республики Сербской, Косово», — говорит Гайич.

По мнению эксперта Института европейских исследований в Белграде, разбираться в ситуации должны соответствующие службы внутри российской армии — наказать виновных в возможных издевательствах, о которых заявлял Берич, следует военному суду. При этом реакции со стороны официального Белграда, полагает Гайич, ждать не стоит.

«Сейчас особенно чувствительный момент, когда против Сербии идет гибридная война, идет угроза со стороны Запада напрямую. И руководство страны, которое раньше танцевало туда-сюда, сильно опирается на поддержку Москвы. Тем более наше государство не участвует в СВО — не отправляет туда добровольцев. Напротив, это даже запрещено по закону. Так что последнее, чего хотела бы сейчас Сербия, это испортить отношения с Россией», — подчеркнул он.

В разговоре с корреспондентом NEWS.ru снайпер Деян Берич, который отвечает за координацию волонтеров из Сербии, сообщил, что делом о притеснениях сербских добровольцев, участвующих в спецоперации ВС России, занимается Главная военная прокуратура. По словам Берича, теперь у него есть надежда на то, что ситуация исправится. Дальнейшие детали он раскрыть отказался.

«Я не буду комментировать ничего, потому что я что озвучил, то озвучил. Этим сейчас занимается Главная военная прокуратура, так что все дальше от них зависит. Я всю информацию им передал, вчера (9 января. — NEWS.ru) был в Главной военной прокуратуре, встречался, там люди нормальные, я думаю, все будет тут хорошо. Ну я так думаю. А дальше все от них зависит», — заявил Берич.

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